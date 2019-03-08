議員王欣儀爭取立委提名　疾呼黨中央「徵召韓國瑜」

記者蔡浩祥／台北報導

台北市議員王欣儀今宣布投入爭取立委提名，代表國民黨參選大安區立委，在選區40多位里長、聯誼會長陪同下，展現相當決心！但，面對黨內初選已確定「七三制」，她強調，民氣可用，2020總統大選國民黨一定要贏，讓大家一起做韓國瑜們，「懇請黨中央徵召韓國瑜！」

王欣儀表示，服務團隊已陸續掛上「懇請黨中央徵召韓國瑜」看板，後續將推出公車廣告，呼籲黨中央徵召韓國瑜角逐2020，直接推出最有把握打派柯文哲、推翻民進黨的人選，「期待黨中央能聽見多數民意心聲」。

她坦言，即便韓國瑜再怎麼辛苦用生命拼經濟，遇上中央打壓、政策法令不配合，最後也只是曇花一現，「趁民氣可用！我們沒有再內耗的本錢，不要讓外界有操作太陽之爭的空間」。

▲王欣儀持徵召韓國瑜手牌，宣布投入爭取大安區立委提名。（圖／記者湯興漢攝）

談及自己的參選，王欣儀表示，就在立委蔣乃辛不再競選連任後，各種鼓勵、勸進聲浪不斷，乃公也是資深議員出身，希望能夠傳承、接棒，持續為在地服務。

連任五屆議員的王欣儀認為，自己長時間服務地方，最了解民意心聲，相信是大安區前進中央服務的不二人選。她指出，2020國民黨必須要把立委席次極大化，才能抗衡民進黨的多數暴力。

陪同王欣儀宣布參選的大安區里長聯誼會長詹仲琪表示，自己已穿著野戰皮鞋，準備打仗，大安區已經很久沒有女性立委，希望王欣儀能再升一層，擴大服務，為地方、中央。

▲王欣儀宣布投入爭取立委提名，大安區里長到場力挺。（圖／記者湯興漢攝）