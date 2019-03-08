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日產前董高恩「工人裝」交保引議　律師謝罪：變裝是我的主意

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▲▼日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）。（圖／路透社）

▲在多名看守所人員重重包圍下，高恩的裝扮更顯突兀。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合外電報導

日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）因違反《金融商品交易法》等罪2018年11月遭到拘留，時隔108天，終於在6日籌得10億日幣（約台幣2.75億元）保釋金成功交保。然而高恩6日下午步出東京看守所時，卻身穿工人服、戴上口罩，全身包得密不透風，引發熱議。想出這個點子的高恩代表律師高野隆8日道歉稱，「我的計畫不但徹底失敗，更讓高恩先生的名聲染上了污泥。」

根據《每日新聞》報導，高恩2月28日第三度提出保釋申請後，東京地方法院終於在5日以「無滅證與逃亡疑慮」為由准許保釋，並在6日籌得10億日幣保釋金交保。然而高恩6日在10名看守所工作人員的包圍下走出東京看守所時，卻被在現場守候的媒體拍到，堂堂前跨國集團董事長竟頭戴作業帽、身穿工人服，並戴上口罩，裝扮十分詭異，似乎是想要掩人耳目，但突兀的裝扮反而更加吸引媒體目光，高恩身穿工人服的照片瞬間成為輿論焦點。

高恩的律師高野隆8日透過自己的部落格道歉稱，喬裝工人的點子是他想的，沒想到這個方法卻沒有成功，反而替高恩花了一生心血所建立的名聲染上污泥。對於變裝的理由，高野則表示，「如果以原本的裝扮返回住家，將會吸引大量的鎂光燈追逐，屆時不只高恩住家的位置會被公諸於世，連家人與鄰居的私生活也會連帶受到影響。」但他也提到，「在我腦中浮現的就是昨天的那個方法，然而這個方法卻徹底失敗了。」

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關鍵字：高恩,日產,Carlos Ghosn,日韓要聞

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