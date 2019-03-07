原本其實叫「酷MA萌」　熊本熊中文官方名字確定要換了！

▲熊本熊深受大朋友小朋友的喜愛。（圖／翻攝自推特／くまモン）



國際中心／綜合報導

日本熊本縣的知名吉祥物kumamon有著一副天然呆的模樣，其官方中文其實是一般大眾較不熟悉的「酷MA萌」。不過，熊本縣政府7日表示，計畫把中文名稱改為大家幾乎都聽過的「熊本熊」，預計19日開始正式換上新名字。

共同社報導，「酷MA萌」這個官方名稱原本在中國大陸、香港與台灣使用，有著帥氣與可愛的涵義，但其實台灣網友都習慣稱呼這個吉祥物為「熊本熊」。如今熊本縣政府決定將正式名稱改為熊本熊，已申請相關的商標登錄。

《朝日新聞中文網》曾指出，熊本熊爆紅後，熊本縣政府其實一度對中文名稱很糾結，過往決定正式使用「酷MA萌」後也引起業者苦惱，對方就抱怨「酷MA萌」很不流行，又不能用「熊本熊」這個詞來推廣周邊商品。

台灣曾出版《我是熊本熊的上司：提拔吉祥物做營業部長，不怕打破盤子的創新精神》一書，內容探討了熊本熊爆紅的原因，人氣直逼Hello Kitty與米老鼠，也使得熊本縣成為超夯的觀光勝地。這本書是正式採用「熊本熊」名稱的唯一例子，然而當時熊本縣的秘書卻說，到底為何會翻成熊本熊，相關人員也不清楚。

熊本縣的相關負責人還曾一度信心滿滿說明，熊本熊這個名稱較為通俗，確實比較好讓大眾理解，但只要逐步去推廣「酷MA萌」這個官方名稱，相信也能讓大眾接受。