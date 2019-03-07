韓官員批陸「外送霧霾」　陸慷駁：北京這兩天好像沒這麼多

▲首爾近日飽受霧霾所苦。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

韓國各地近日飽受霧霾影響，首爾空氣中的PM2.5懸浮粒子平均濃度高達每立方米150微克，首都圈內已連續6日施行減排措施。大陸外交部今（7）日舉行例行記者會，有記者問到韓國外長表示「連日的霧霾來自大陸」，發言人陸慷回應稱，「這兩天北京（的相關數值）好像沒這麼多。」

大陸外交部發言人陸慷今天主持例行記者會，現場記者再就韓國官員提出的「霧霾來自中國」以及尋求中韓合作治理霧霾等言論提問。陸慷表示，霧霾的成因是非常複雜的，我不知道韓國官員所說的確實有（霧霾來自中國）是不是已經有了科學根據、做過科學分析、有專業支撐。

▲大陸外交部7日舉行例行記者會，發言人陸慷表示北京這兩天的霧霾好像沒這麼多。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

陸慷強調，「我們理解最近已經連續好幾天，韓國首爾首都圈市民對霧霾有比較大的抱怨，這樣對政府肯定會形成一些壓力，這個我們是可以理解的，但是真正要解決這些問題，還是首先要正視到底是什麼問題，不能一出現問題首先認為是來自外面的，這樣能真正解決問題，也能解決市民的關切。」

針對韓國外長稱韓國霧霾有中國大陸方面的原因，陸慷表示，「中方一向主張在這個問題上，還要本著科學的態度去深入研究；文在寅總統主張在這個問題上加強合作，這實際上也是中方一直主張的。」他也稱，這個問題很複雜，到底成因是什麼，如何去解決，如果相關國家能夠共同坐下來一塊兒盡心去研究，形成合力，我想對本地區都有好處。

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