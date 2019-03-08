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愛生氣「罩杯」會縮小！　研究證實：天天氣噗噗「老得快又傷身」

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▲▼生氣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生氣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

現代生活壓力大，許多人更因此脾氣變差，很愛生氣！不過根據美國研究指出，「生氣」除了會影響我們的身體健康之外，竟然還會影響胸部發育，造成乳腺不正常增生，除了會出現胸悶的情況，嚴重一點甚至胸部還會長不大啊！

美國疾病控制與預防中心（CDC）的研究指出，有90%疾病的發生都跟「情緒」有關，在生活中也常常會聽到「生氣傷身」的說法，其實一點也沒有錯啊！生氣不只會對心理跟生理有影響，竟然還會對女生最注重的「罩杯」造成危害，這可是萬萬不可啊！

報導中指出，當負面情緒得不到釋放時，除了會讓腸胃機能變差、免疫力下降、代謝變差，就連皮膚的彈性都會受到影響，時間一久，整個人看起來就越來越顯老。在胸部方面，生氣時容易併發乳腺部正常增生，有可能會出現胸悶的狀況，再嚴重一點，可能還會讓胸部停止長大。

臉上所出現的色斑也跟生氣有關聯。生氣的時候會有大量的血液湧向腦部，當血液中的氧氣量減少、毒素增加，毛囊周圍就會出現發炎症狀，然後產生色斑。不過最慘的是，除了這些外表看得出來的變化，生氣還容易影響睡眠品質，進而造成甲狀腺亢進跟憂鬱症。

此外，研究中還發現，生氣一小時對身體的傷害，跟熬夜6小時竟然一樣，由此看的出來，生氣真的是一點好處也沒有啊！

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關鍵字：生氣,胸部,變老,罩杯

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