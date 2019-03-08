川普幫改名「Tim Apple」　庫克Twitter幽默反擊但非果粉看不到

▲庫克在Twitter上幽默反擊。（圖／翻攝Twitter）

財經中心／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6日出席美國勞動力政策顧問委員會會議，美國總統川普和白宮總統顧問伊凡卡川普也有出席，但川普不曉得是有意為之還是一時口誤，竟將庫克改名為提姆蘋果（Tim Apple），而庫克也在Twitter上幽默反擊。

綜合外電報導，其實川普在會議一開始的確是以正確的名字稱呼庫克，但沒過多久就爆出提姆蘋果（Tim Apple）這個有趣的名字，社群媒體上也立刻掀起一波幫企業家名的熱潮，網友紛紛為其他執行長改名，如：比爾「微軟」、艾隆「特斯拉」等。就連安卓作業系統聯合創辦人Rich Miner也主動將自己的Twitter名字改為「Rich #android」。

▲安卓作業系統聯合創辦人Rich Miner主動將自己的Twitter名字改為「Rich #android」。（圖／翻攝Twitter）

其實這已經不是川普第一次「口誤」，他過去也曾幫許多企業執行長「改名」，像是去年3月他才將航太製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的執行長休森（Marillyn Hewson）誤稱為「瑪莉琳洛克希德」（Marillyn Lockheed）。沒有人知道川普是口誤，還是刻意將執行長的名字與企業連結起來。

庫克也隨即在Twitter上幽默反擊，將自己Twitter上的名字從「Tim Cook」改成「Tim 蘋果標誌」，而這個標誌僅僅只能在蘋果設備像是iPhone、Mac、iPad上顯示出來，若是使用安卓系統或是Windows系統，將只會看到一個方框。目前尚不知道庫克何時會將名稱改回來。

▼非蘋果設備只會顯示空格。（圖／翻攝Twitter）