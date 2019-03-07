桃市圖不凋花創作展　「約定」展區傳遞幸福永恆

▲桃園市立圖書館龜山分館展出不凋花創作展。（圖／市立圖書館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每個人都有做夢的經驗，那麼有聽說過植物也會做夢嗎？桃園市立圖書館龜山分館即日起至3月30日，於該館一樓藝文展覽區，推出《冬夢‧夏草－不凋花創作展》。策展人徐如慧將莊子所提的哲學論點，應用於花藝上，期帶給市民朋友無限啟發，一同開啟花藝、愛、植物、自身和美學之間的對話。

市立圖書館7日指出，徐如慧畢業於世新大學廣電系電影組，現任Dreamland Flower Design花藝總監，擁有日本AUBE不凋花協會證照，喜愛專注於花草時光，並認為植物不只是一個僅在場合中擔任承載情感的被動角色，而是透過花草為第一人稱，表現它們亦是有主動、且有意識擔任每一段珍貴時光的守護者。

▲龜山分館展出不凋花創作展。（圖／市立圖書館提供）

此次展區共設置「夢境觀景窗」、「夢遊花境」、「想月」、「節日」、「約定」等五大主題，作品素材包含在鮮花盛開最美麗的時期採收、經由特殊工藝技術處理後，仍保有鮮花原有的柔嫩質地的「不凋花」，以及時下流行之素材「乾燥花」創作。其中「約定」展區將展出捧花、頭飾、胸花，還有伴娘、伴郞的花藝配件…等，透過婚紗結合花藝創作，傳遞幸福的永恆。