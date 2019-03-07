▲HTC與金獎導演聯合出品《5x1》VR電影的加映場。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE與台北金馬影展執委會聯合出品的VR電影《5x1》，其中由李中執導的《董仔的人》(Mr. Buddha)，入圍2019 Tribeca Film Festival翠貝卡影展，一舉入選沉浸式作品單元(Tribeca Immersive) 360電影(Cinema 360)項目，也是今年台灣唯一入選。

HTC VIVE去年和台北金馬影展執委會合作，在侯孝賢、廖慶松監製下，集結李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5名華語金獎導演，推出由5部VR作品組成的《5x1》長片，這是《5x1》繼趙德胤導演《幕後》入圍SXSW西南偏南電影節之後，李中導演再以《董仔的人》入選翠貝卡影展沉浸式作品單元360電影項目，等於《5x1》連獲兩大影展肯定。

《5x1》出品人暨HTC VIVE宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示：「我們將持續在全球推出VIVE Originals自製內容，培育世界頂尖內容製作人才，帶動VIVE Reality的內容生態鏈，透過新的科技創意豐富人類的文化生活。」

聽聞好消息，導演李忠表示：「真的很高興能入選，好像是完成了一件之前沒完成的願望，這次能回到紐約參加，對我來說意義蠻重大的。」

藝人施名帥繼參演的《幕後》入圍SXSW西南偏南電影節後，《董仔的人》也入選翠貝卡，被喻為VR吉祥物，並表示：「 VR是一個全新的創作空間，無論是在硬體上要克服技術的問題、藝術團隊間的合作溝通以及將故事轉化成表演的呈現，對大家來說都是很特別的經驗。」

同樣參與演出的張少懷則表示：「VR的表演方式跟環境都跟以往不同，第一次覺得演員的表演環境可以無干擾到讓我害怕，有機會可以體驗這種新媒體很開心。」

翠貝卡影展為奧斯卡影帝勞勃迪尼洛（Robert De Niro）所推動成立，十多年來，翠貝卡影展不僅只是每年春天紐約的重要活動，也逐漸成為美國電影圈的年度盛事，同時隨著VR技術日益普及，翠貝卡影展去年首次推出Cinema360體驗，以劇院環境呈現360度環繞的行動式VR內容。

▲宏達電VR電影《董仔的人》入選2019翠貝卡影展。（圖／HTC VIVE提供）