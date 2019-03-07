　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏達電VR電影《董仔的人》　入選2019翠貝卡影展

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲西本願寺加場演出，HTC攜金獎導演推《5x1》VR電影。（圖／宏達電提供）

▲HTC與金獎導演聯合出品《5x1》VR電影的加映場。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

HTC VIVE與台北金馬影展執委會聯合出品的VR電影《5x1》，其中由李中執導的《董仔的人》(Mr. Buddha)，入圍2019 Tribeca Film Festival翠貝卡影展，一舉入選沉浸式作品單元(Tribeca Immersive) 360電影(Cinema 360)項目，也是今年台灣唯一入選。

HTC VIVE去年和台北金馬影展執委會合作，在侯孝賢、廖慶松監製下，集結李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5名華語金獎導演，推出由5部VR作品組成的《5x1》長片，這是《5x1》繼趙德胤導演《幕後》入圍SXSW西南偏南電影節之後，李中導演再以《董仔的人》入選翠貝卡影展沉浸式作品單元360電影項目，等於《5x1》連獲兩大影展肯定。

《5x1》出品人暨HTC VIVE宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示：「我們將持續在全球推出VIVE Originals自製內容，培育世界頂尖內容製作人才，帶動VIVE Reality的內容生態鏈，透過新的科技創意豐富人類的文化生活。」

聽聞好消息，導演李忠表示：「真的很高興能入選，好像是完成了一件之前沒完成的願望，這次能回到紐約參加，對我來說意義蠻重大的。」

藝人施名帥繼參演的《幕後》入圍SXSW西南偏南電影節後，《董仔的人》也入選翠貝卡，被喻為VR吉祥物，並表示：「 VR是一個全新的創作空間，無論是在硬體上要克服技術的問題、藝術團隊間的合作溝通以及將故事轉化成表演的呈現，對大家來說都是很特別的經驗。」

同樣參與演出的張少懷則表示：「VR的表演方式跟環境都跟以往不同，第一次覺得演員的表演環境可以無干擾到讓我害怕，有機會可以體驗這種新媒體很開心。」

翠貝卡影展為奧斯卡影帝勞勃迪尼洛（Robert De Niro）所推動成立，十多年來，翠貝卡影展不僅只是每年春天紐約的重要活動，也逐漸成為美國電影圈的年度盛事，同時隨著VR技術日益普及，翠貝卡影展去年首次推出Cinema360體驗，以劇院環境呈現360度環繞的行動式VR內容。

▲宏達電VR電影《董仔的人》　入選2019翠貝卡影展。（圖／HTC VIVE提供）

▲宏達電VR電影《董仔的人》入選2019翠貝卡影展。（圖／HTC VIVE提供）

ET快訊
連員工都不知！麥當勞質感「消光黑紙袋」網曝限量款秘密
「上班當天才知不用來」國巨爆無預警裁員　走的都是台籍員工
「感受冰冷移屍推車」震撼教育　76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪

關鍵字：宏達電,HTC VIVE,《5x1》

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

祖克柏宣布臉書轉向私人互動發展　黑歷史還能永久刪除

宏達電VR電影《董仔的人》　入選2019翠貝卡影展

不只做地球上的車！豐田與日太空中心合作開發月球探測車

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

影／ 用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

祖克柏宣布臉書轉向私人互動發展　黑歷史還能永久刪除

宏達電VR電影《董仔的人》　入選2019翠貝卡影展

不只做地球上的車！豐田與日太空中心合作開發月球探測車

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

影／ 用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

少校驚傳家暴！輸錢就打人　女友PO「熊貓眼照」網喊快逃

中職／執教15年歷經波折　洪一中：曾因追求完美與球員衝突

防止黑幫糾眾滋事　北市警局通令查不法「4天逮706人」

【廣編】LINE TV《EXO的爬梯子世界旅行第二季》700粉秒殺報名慶功

建議「HPV疫苗要在醫院打」遭轟圖利　醫師公會喊冤！

甲山林進軍高雄　帝寶系列保證5%包租3年　

講不聽！我國籍旅客搭麗娜輪帶「福建肉燕」　驗出非洲豬瘟病毒

0206期權大屠殺投資人慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬

東南科大遭爆外籍生淪廉價勞工　教育部：若違法將嚴懲絕不寬貸

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

Sony Mobile新機3/..

iPhone 四大缺點　讓果粉..

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑..

三星S10今預購取貨　Gala..

Sony智慧型手機相機表現可..

FB Messenger夜間模..

外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞..

李佳峰外傳將加入3C通路商行列

Xperia 10系列、L3下..

三星Galaxy S10+絢光..

蘋果春季發表會倒數　iPhon..

燦坤蘋果福利品限量特賣

更多熱門

相關新聞

宏達電2月營收6.3億元創掛牌新低

宏達電（2498）今天（6日）公布2月自結合併營收6.3億元，月減37.83%，年減76.07%，創下2002年3月掛牌以來首次跌破10億元的紀錄，主要是受到淡季及2月工作天數較少的影響，累計前2月合併營收16.3億元，年減72.89%。

宏達電手機有機會重返印度市場

宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到

王雪紅預言VR/AR將超越智慧手機　是否推摺疊機要觀察

宏達電今年Q2開賣首款5G HUB

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面