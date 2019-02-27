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結盟Opera瀏覽器　宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到

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▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電宣布旗下首款區塊鏈手機「HTC EXODUS 1」，將與全球第一款加密技術相容的瀏覽器Opera結盟，確保使用者瀏覽行動網頁的隱私安全，並將開放以一般法定貨幣購買，預計3月1日起在台開賣6GB RAM / 128GB ROM版本，售價為新台幣21,900元。

「HTC EXODUS 1」是史上第一款原生Web 3.0的區塊鏈手機，主要是大型科技公司對於用戶資料運用方式以及實際資安健全程度經常引發各界憂慮，對此，HTC區塊鏈長陳信生指出，EXODUS 的研發宗旨，除了兼顧安全與隱私，就是要將資料所有權移轉回資料的所有人手中。

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

宏達電宣布與全球第一款加密技術相容的瀏覽器Opera結盟，確保HTC EXODUS 1 使用者在行動網頁瀏覽時的身分與隱私安全，主要是HTC EXODUS團隊針對特定合作夥伴釋出的Zion金鑰管理API，獲得Opera率先採用，意味著所有的 Opera 用戶都能透過 HTC EXODUS 1，確保自身加密資產享有更高安全保障，放心在各種去中心化應用、交易、登入，善用便捷服務。

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

而且原本只提供比特幣、乙太幣、萊特幣等虛擬貨幣購買的「HTC EXODUS 1」，宏達電正式宣布將從3月1日起，開放消費者能以新台幣21900元，以及對應各法定貨幣匯率的價格在全球其他市場來購買6GB RAM / 128GB ROM版本的「HTC EXODUS 1」，同時，HTC也接受全球領先數字資產交易所Binance發行的平台幣BNB，支持消費者支付BNB來購買。

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

此外，宏達電宣布有更多去中心化應用程式 (DApp) 夥伴加入EXODUS 1安全陣營得行列，包括最受全球用戶歡迎的虛擬貨幣資產組合追蹤瀏覽工具的 Blockfolio，還有在使用者授權後，紀錄使用者步行、睡眠、駕駛活動的智慧裝置 AI 解決方案，能將各項數據資料獨特儲存彙整，擇要提供給第三方業者，據此規劃各種便捷的個人化服務的Numbers，以及提供物聯網連線技術服務 的Nodle，豐富其內容網絡。

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

▲宏達電區塊鏈手機3/1新台幣買得到。（圖／宏達電提供）

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