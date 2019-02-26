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5G時代不再是口號　宏達電今年Q2開賣首款5G HUB

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▲ 宏達電今年Q2開賣首款5G HUB。（圖／宏達電提供）

▲HTC 5G HUB。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電今年在MWC展出HTC最新首款5G mobile smart hub，充分利用5G網路超高速傳輸和超快連接的特性，以極具創意的便攜設計，滿足家庭和企業用戶的需求，提供流暢的4K影片串流、低延遲遊戲體驗和多達20個用戶的5G行動熱點功能。

5G時代不再是口號，HTC首款5G mobile smart hub已經和全球各大電信商，包括美國的Sprint、澳洲的Telstra，以及最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise、芬蘭的Elisa等歐洲電信商合作，並預計今年第二季正式銷售。

HTC首款5G Hub主要是讓客戶在外出時、工作環境中、在家時，就能在多個設備上使用5G，以實現快速連接、內容共享和娛樂等需求，以家庭媒體中心為例，HTC 5G Hub運用新一代的5G網速，將4K影片串流傳輸至第二螢幕，並提供清晰的影像內容，還可取代家中的Wi-Fi分享器，藉由即插即用的方便設置，讓使用者免去多餘的線材。

▲ 宏達電今年Q2開賣首款5G HUB。（圖／宏達電提供）

▲HTC 5G HUB。（圖／宏達電提供）

這款5G Hub配備5吋高畫質觸控螢幕，不僅有直覺的語音指令及遙控功能易於使用，並具有高品質視覺效果，速度遠超越4G LTE的高速連接5G網路，再加上高續航電力，是外出旅行時的良伴，同時具有基於雲端的VR前瞻技術，將來，用戶將無須連接纜線或連接電腦，便能夠透過HTC 5G Hub將VR內容從雲端串流傳輸到VIVE Focus頭盔，即時享受行動高階VR體驗。
  
遊戲需求方面，HTC 5G Hub提供超低延遲、60 fps及相容支援4K螢幕的解析度，配備Snapdragon X50 5G Modem的Qualcomm Snapdragon 855行動平台，內建集成RF收發器、射頻前端（RF front-end, RFFE）及天線元件的天線模組，再加上搭載Android 9作業系統，提供前所未有的傳輸速度及效能。
 
HTC 5G Hub更是為了高速移動使用而設計，透過支援Snapdragon 855平台提供的強大Wi-Fi功能，包括內建可達到multi-gigabit速度，以及等同於有線網路延遲的Qualcomm 60GHz晶片組，還有能支援下一代效率及性能兼容的Qualcomm 2x2 Wi-Fi 6-ready晶片組，內建7,660 mAh電池，讓HTC 5G Hub能夠符合各式各樣的行動工作。

企業方面，可以在高速加密網絡上安全可靠地連接多達20台設備，也可以配置企業VPN，隨著業務增長，5G網絡也可透過內建的Gigabit乙太網接口輕鬆擴展。

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關鍵字：宏達電,HTC,王雪紅,MWC,5G mobile smart hub

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