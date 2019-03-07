前新北市副市長許志堅貪汙案　判刑10年定讞

▲許志堅（右）貪汙遭判刑10年定讞。（圖／台北市政府網站資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市副市長許志堅2015年被控收建商賄賂護航都更案，收賄615萬餘元，遭提起公訴。一二審均依照違反《貪汙治罪條例》「不違背職務收賄罪」判刑10年、另依《商業會計法》判刑4月，得易科罰金12萬元。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

許志堅在新北市副市長任內，兼任新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委。而檢廉單位查出，建設公司寶興開發公司，2008年底為送審台北縣政府（新北市未升格前），針對新店北宜路都更案，因市政府遲遲未回應，建商透過另一間建設公司弘發開發公司周姓負責人當白手套，請託許志堅後，順利完成都更案。

而後在都更計畫審議的2011年5月到2014年6月間，寶興開發公司按月行賄11萬元給與許志堅，許志堅前後收賄615萬餘元。另外許志堅兒子許士耘、胞兄許志遠在弘發公司當掛名員工，月薪十餘萬元卻沒做事，3年來坐領逾400萬元薪水。廉政署獲報後，報請檢方發動偵查行動，在許志堅家中搜出金條、名錶等贓物，檢方聲押許志堅獲准，全案於2016年間提起公訴。

一二審均認定許志堅違反《貪汙治罪條例》「不違背職務收賄罪」判刑10年，另依《商業會計法》判刑。其中二審高等法院認為，許志堅時任新北市副市長，督導新北市所有都更案件，理應奉公守法，但卻為貪圖利益，與業者密切接觸，協助進行都更案件，並利用各種名義收受509萬2000元現金及3只手錶、2條金條等，總計615萬6350元，重創公務員廉潔形象，有辱官箴；並以卻虛報許士耘及許志遠薪資方式掩飾其收受賄賂，再加上許志堅一二審皆否認犯行，但事證明確，因此應予以嚴懲，故仍判刑10年。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

