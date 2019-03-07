周伯勳陽台活春宮挨告性侵　檢二度認定「你情我願」不起訴

▲周伯勳2018年捲入性侵醜聞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

突發中心／綜合報導

SBL球星周伯勳2018年2月初和朋友到東區錢櫃歡唱，事後遭一名女大生指控性侵，台北地檢署因缺乏強制性交證據，給予不起訴處分。但女大生不服，認為事後周伯勳還打電話表示很有誠意和解，向高檢署提起再議，全案再度發回北檢續行偵查，但經調查後，北檢仍認定2人為合意性交，只是因周伯勳事後態度冷淡，引起女方反感才提告，因此再次做出不起訴處分。

周伯勳2018年2月2日與友人到台北市忠孝東路錢櫃歡唱，現場有10多名年輕男女，清晨5時30分左右，周與一名女大生走出包廂，進入逃生門並在陽台發生性關係。不料，女方返回住處後，隨即赴醫院驗傷，並報警提告，指控周伯勳未經同意強制與她發生性關係。

該名女大生稱，過程中她並沒有呼救，是因她認為那個地方隱密，呼救也不會有人聽到，但有多次拒絕對方，而周伯勳完事後隨即拍拍屁股走人，獨留她一人在原地整理衣著，而後返回包廂。針對女大生的指控，周伯勳強調，當時對方意識清楚，相談甚歡，雙方是在你情我願的狀況下發生性關係。

▲台啤球員周伯勳遭北檢傳訊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

檢方調閱現場錄影畫面後，發現女方當時神色正常，且能自行行走，按證人說法不排除女方是因不滿周伯勳冷淡態度才會提告，採信周伯勳的辯解，予以不起訴處分，但女大生不滿判決結果，認為當時自己為醉酒狀態，且事後周伯勳還有打電話向她表示要和解，因此提起再議。對此，台灣高等檢察署調查後認為，諸多事證仍需釐清，調查不完備，此案發回北檢續行偵查。

檢察官勘驗雙方及女大生友人的對話紀錄後，仍認為這些事證無法證明周伯勳有違反女大生的意願，因此再次將周伯勳處分不起訴。

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