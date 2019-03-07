12星座集好集滿！純情男怨嘆4年來「魯到心酸」：連手都沒碰過

▲原PO的感情之路命運多舛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書分享自己4年來「魯到心酸」的故事，從一開始被射手女的家人當成「魯蛇」，又被雙子女當成「地下情人」，接著再被喝酒時認識的天蠍女當成「工具人」，最後又被連小手都沒碰過的水瓶女斷絕聯繫，讓他大嘆「只要想認真就會遇到不好結局」。許多網友看完紛紛安慰原PO，不過也有人看到亮點，笑問「12星座集滿？」

臉書不公開社團《戀愛公社》中充滿網友們甜蜜的愛情故事，但悲慘、心酸的故事更多，一名網友說，4年前在被射手座女朋友的家人看不起而分手後，經朋友介紹認識了一名雙子座的女生，最初2人的感覺都不錯，但隨著時間過去，開始發現對方對自己的不以為意。

▲原PO出院第4天就堅持接送女方上下班。（圖／Pixabay）

原PO在交往不久後就開始單方面在社群軟體上公開放閃，也在母親節當天帶女友回去見媽媽，對於對方因為「家裡關係不好」而沒有不能見父母也沒關係。隨著交往越久，原PO越覺得奇怪，女方幾乎不介紹朋友給他認識，也從來沒有公開過2人的合照，因為這個原因吵架後，「她就是搬出去，完全沒有任何消息。」原PO說，2人之間的關係在和好後的1年裡並沒有改善，最後一次吵架也是同樣的模式，只是這次女方出走後就再也沒有消息。

原PO之後在酒場認識一名天蠍座女孩，不但貼心對待對方，更是「一通電話，服務到家」，卻也在手部開刀之後見到對方的真面目。他說，自己包辦所有的入、出院手續，女方中間只來送過一次飯，而且還沒見到人就離開了，「白癡的我，在手部開刀完的第4天就堅持要載她上下班，去哪找誰都由我接送」，卻連傳給對方的訊息想要得到回覆都得靠「緣分」。他感嘆，如此過了2年半，最後一次「溫馨接送情」，竟然還是把對方送去新男友的家門口。

▲原PO脫魯的路途艱辛。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

結束這段「工具人」戀情後，原PO又認識了一位水瓶座的女生，剛開始雙方聊得很開心，「我一度以為要脫魯了」，沒想到最後還是連小手都沒碰到，只見過一次面就被打槍了，「認真覺得，好像只要我想認真或動情了，結局跟後果都不會是好的。」

網友看了紛紛留言打氣，「你適合更好的」、「加油」、「順其自然吧」；也有網友搞笑說，「我好像看懂了什麼」、「是要12星座集滿嗎」、「收集完12星座，再收集個12生肖，人生就無悔了。」