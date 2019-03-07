　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

12星座集好集滿！純情男怨嘆4年來「魯到心酸」：連手都沒碰過

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲戀愛中常見的10個單字。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO的感情之路命運多舛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書分享自己4年來「魯到心酸」的故事，從一開始被射手女的家人當成「魯蛇」，又被雙子女當成「地下情人」，接著再被喝酒時認識的天蠍女當成「工具人」，最後又被連小手都沒碰過的水瓶女斷絕聯繫，讓他大嘆「只要想認真就會遇到不好結局」。許多網友看完紛紛安慰原PO，不過也有人看到亮點，笑問「12星座集滿？」

臉書不公開社團《戀愛公社》中充滿網友們甜蜜的愛情故事，但悲慘、心酸的故事更多，一名網友說，4年前在被射手座女朋友的家人看不起而分手後，經朋友介紹認識了一名雙子座的女生，最初2人的感覺都不錯，但隨著時間過去，開始發現對方對自己的不以為意。

鮮花,渣男,單身,兩性。（圖／Pixabay）

▲原PO出院第4天就堅持接送女方上下班。（圖／Pixabay）

原PO在交往不久後就開始單方面在社群軟體上公開放閃，也在母親節當天帶女友回去見媽媽，對於對方因為「家裡關係不好」而沒有不能見父母也沒關係。隨著交往越久，原PO越覺得奇怪，女方幾乎不介紹朋友給他認識，也從來沒有公開過2人的合照，因為這個原因吵架後，「她就是搬出去，完全沒有任何消息。」原PO說，2人之間的關係在和好後的1年裡並沒有改善，最後一次吵架也是同樣的模式，只是這次女方出走後就再也沒有消息。

原PO之後在酒場認識一名天蠍座女孩，不但貼心對待對方，更是「一通電話，服務到家」，卻也在手部開刀之後見到對方的真面目。他說，自己包辦所有的入、出院手續，女方中間只來送過一次飯，而且還沒見到人就離開了，「白癡的我，在手部開刀完的第4天就堅持要載她上下班，去哪找誰都由我接送」，卻連傳給對方的訊息想要得到回覆都得靠「緣分」。他感嘆，如此過了2年半，最後一次「溫馨接送情」，竟然還是把對方送去新男友的家門口。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO脫魯的路途艱辛。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

結束這段「工具人」戀情後，原PO又認識了一位水瓶座的女生，剛開始雙方聊得很開心，「我一度以為要脫魯了」，沒想到最後還是連小手都沒碰到，只見過一次面就被打槍了，「認真覺得，好像只要我想認真或動情了，結局跟後果都不會是好的。」

網友看了紛紛留言打氣，「你適合更好的」、「加油」、「順其自然吧」；也有網友搞笑說，「我好像看懂了什麼」、「是要12星座集滿嗎」、「收集完12星座，再收集個12生肖，人生就無悔了。」

ET快訊
請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！大根隔天遇驚悚車禍信了
高雄驚現假車禍淫狼！性侵女大生拍性愛片至少11女受害
獨／韓國瑜「一郎餐會」成員曝光　王浩宇PO照：他們來自哪？
想換位置！他抬頭見男客爽用「無限暢飲」貴賓席1.6萬人笑瘋

關鍵字：戀愛公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

12星座集好集滿！純情男怨嘆4年來「魯到心酸」：連手都沒碰過

隔壁那棟更恐怖！西門町百貨保全深夜遭假人追打　網曝：以前是刑場…裡面很多陪看電影

奇葩男靠「神指」蛙式攀住公車屁股　搭便車神技網封練武奇才

影／波音727噴射客機一住20年！　森林驚見「超狂爺爺」的巨無霸豪宅

影／家常「紅燒娃娃魚」是保育類！　美食作家王剛道歉了…網友全挺

太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」7千網笑噴：洗澡超好用

影／台南知名百貨「鬼抽樓」！她搭手扶梯「下了2次5F」…網曝：那邊以前是刑場

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

12星座集好集滿！純情男怨嘆4年來「魯到心酸」：連手都沒碰過

隔壁那棟更恐怖！西門町百貨保全深夜遭假人追打　網曝：以前是刑場…裡面很多陪看電影

奇葩男靠「神指」蛙式攀住公車屁股　搭便車神技網封練武奇才

影／波音727噴射客機一住20年！　森林驚見「超狂爺爺」的巨無霸豪宅

影／家常「紅燒娃娃魚」是保育類！　美食作家王剛道歉了…網友全挺

太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」7千網笑噴：洗澡超好用

影／台南知名百貨「鬼抽樓」！她搭手扶梯「下了2次5F」…網曝：那邊以前是刑場

手槍掛腰上皮帶鬆了　傻男伸手一抓「子彈貫穿命根子」痛爆

贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

陳佩琪告輸三立　柯文哲酸司法制度：先判決再寫內文？

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

頭到腳全壞光！一張椅子「久坐出8種病」　專家授3招傷害降最低

《人氣歌謠三明治》快閃來台! 阿拉唷開箱神秘滋味

中職／艾銳克中心棒次　伯納對許基宏有期待：本季關鍵

跟當初國民黨要倒閉一樣！　韓國瑜對DPP喊話：應思考人民要什麼

公道伯參選／王金平兩岸論述不碰九二、一中　王智盛：意在淺藍、淺綠選票

「1人吸1人拿」娃娃機磁鐵怪客橫行　宜蘭業者氣炸肉搜

總統初選王金平宣布參選　盧秀燕：藍營「美女如雲」

新奇熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨..

紅燒娃娃魚被抓保育類　王剛道歉

台南知名百貨「鬼抽樓」　她搭手..

西門町百貨保全遭假人追打　網：..

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

奇葩男搭便車　蛙式攀住公車屁股

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

厚唇妹整形爽嫁富二代　下場超慘

撈到80公斤龍涎香　3漁民噱翻..

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃..

女孩被破處上癮　發現自己是公車

面試「能幹」女房客！房東：可免..

億元風神現國道！大家猜車主是他

更多熱門

相關新聞

大7歲男友求婚！她神拖延結局惹淚網

雖然不是轟轟烈烈的愛情，卻值得一生回味！一名女網友之前和男友交往不到3個月，大7歲的男方就開始釋放「想婚」念頭，有鑑於彼此還不夠了解，於是她故意出難題，想讓對方知難而退，沒想到男友竟然真的做到，一點一滴的付出也感動她，最後點頭嫁了。

前妻改嫁4個月遭家暴　他拒復合

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超久」開示了

首次到女友家　準岳母深V睡衣誘惑

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面