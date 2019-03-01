去年人大台灣代表唯一在台出生　陳雲英為陸首特殊教育博士

▲林毅夫的妻子陳雲英。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸兩會每年都會有台灣省代表團，在去年的名單中一共有13人，包括全國台聯副會長許沛、和台灣原住民陳軍，同樣名列其中的陳雲英則是世界銀行首席經濟師林毅夫的妻子，她也曾在2003年擔任第十屆大陸全國人大代表，被稱為「中國特殊教育第一人」。

《中評社》指出，從大陸第一屆全國人大開始就有台灣省籍代表，1975年第四屆全國人大首次設立台灣省代表團，第五屆全國人大決定，台灣省暫時選舉13名全國人大代表，其餘按人口比例應選代表的名額予以保留。

據了解，去年大陸全國台聯在北京選出13名代表「台灣省」人大代表會委員，包含許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、黃志賢、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹等人。

據指出，去年的名單中，許沛是中華全國台灣同胞聯誼會副會長，陳軍的祖籍是台東原住民阿美族，她曾經呼籲大陸當局對台灣原住民旅遊產業給予關注和扶持。

▲陳軍在大陸十二屆全國人大一次會議發言。（圖／翻攝自中國台灣網）

在去年的人大台灣代表名單中，唯一出生在台灣的人是世界銀行首席經濟師林毅夫的妻子陳雲英，她於1953年出生於台北，曾獲政大文學士及教育學士雙學位，以及美國賓州愛丁保羅大學碩士和喬治華盛頓大學博士，1987年攜子女隨林毅夫定居北京，成為中華人民共和國第一位特殊教育博士，並於2003年當選第十屆全國人大代表。

▲陳雲英在大陸十二屆全國人大一次會議發言。（圖／翻攝自中國台灣網）

據指出，陳雲英為大陸全國特殊教育學會副理事長、《中國特殊教育》雜誌主編，創辦了「中國特殊需要在線」網站，主編了大陸全國第一套「特殊教育參考叢書」，並於1992年被大陸國務院授予教育科研突出貢獻專家，有「中國特殊教育第一人」之稱。