政協委員提案啟動「兩岸海底隧道」　吳志明：技術已成熟

▲平潭海峽公鐵兩用大橋主航道最高主塔完成封頂。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

今年全國兩會期間，全國政協委員、民建福建省委主委吳志明擬聯名發出提案，建議加快北京至台灣高速鐵路海峽通道西段的建設，打通平潭到台灣本島的海底隧道，把海峽兩岸連接起來。吳志明說，如果修建好該工程，「我想兩岸人民無論地理和心理上的距離就更近了，另外對少部分的『台獨』分子也是一種震懾。」

據陸媒報導，吳志明聯合呂培榕、曹暉、蔡金釵等多名全國政協委員，擬向全國政協十三屆二次會議聯名提交《關於盡快啟動京台高速鐵路海峽西段建設的提案》。

該《提案》稱，現在加快修通京台高鐵海峽通道西段工程時機已經基本成熟，同時也列出具體理由，比如港珠澳大橋和平潭海域公鐵兩用大橋建設的經驗累積和每兩年專家學者共同舉辦的海底隧道建設論壇成果，已為工程建設提供專業論證和技術儲備，技術、資金上都沒有障礙；堅持「九二共識」，加強兩岸經貿合作已成主流民意，加快修建海峽通道也將呼應台灣人民對兩岸和平發展的訴求。

▲新竹市距離平潭僅有120公里。（示意圖／Google Map）

報導指出，在大陸2016年對外公佈的「十三五」規劃綱要草案（2016年到2020年）中，提出建設北京至台北的高鐵路線，且北京至福州的高鐵早在2015年就已通車。根據原有規劃設計，福州至台北部分將由福州段預留的通道引出，計劃從福建平潭島通過海底隧道經台灣桃園通向台北。

報導稱，預計2019年底，福州到平潭島的這段高速公路也將修通，「屆時連接大陸與台灣的台灣海峽高速通道的建設呼之欲出。」

報導指出，如今面臨兩種選擇，即究竟是等待兩岸統一後，再實施平潭通向桃園轉至台北段海陸工程，還是先行啟動平潭至海峽中線的西段通道與人工島工程（平潭澳前至牛山島路段可作為試驗段先行實施建設）呢？

對此，吳志明稱，平潭在兩岸關係中扮演「橋頭堡」角色，它是大陸離台灣本島距離最近的地方，新竹市距離平潭僅有68海里（120公里），往來只需要一個多小時左右。

吳志明表示，平潭定位是兩岸共同家園，最關鍵就是交通往來的便利性，無論是台灣產品到大陸銷售，還是大陸同胞到台灣旅游，交通不便利，兩岸人民就難以深度融合，「如果修建一條連接海峽兩岸的海底隧道，那么兩岸地理、心理的距離都更近了，待兩岸統一時再續建通向台北的東段工程就更快了。」