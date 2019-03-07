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只考到81分！虎媽震怒「下車打罵」兒子　把人丟路上：就算坐牢也不要小孩

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▲▼（圖／翻攝自微博／平安洛陽）

▲警方找到被丟在路上的楊童。（圖／翻攝自微博／平安洛陽

國際中心／綜合報導

大陸河南省一名虎媽日前在人來人往的路上，對只有12歲的兒子發脾氣，還出手毆打，隨後將小孩獨自一人丟在路邊就這樣走了，而一切的原因竟然只是因為，她預期兒子能在考試中得到95分，但實際上卻只有81分。最誇張的是，這名虎媽在接到警方電話之後，還聲稱「你可以罰我錢，但是我再也不想要這個孩子了。」

根據外媒報導，這起事件發生在河南省洛陽市，一名媽媽在2月22日時，將12歲的楊姓男童獨自留在路上後開車離去。目擊者表示，這名母親生氣的在大庭廣眾之下打罵小孩，之後竟然就這樣走了，路人因為擔心孩子沒人照顧，趕緊報警處理。

警方先是在南京到洛陽高速公路的入口附近，找到這名在外遊蕩的小孩，並得知楊童是因為考試成績「太差」，才會被丟下；當地官員則稱，這名媽媽會如此生氣的原因，是因為她預計孩子在考試中能獲的95分，但是小朋友只拿到81分。

警方在跟證人蒐集資訊、確定車牌號碼後，打電話聯絡家長前來接楊童，但卻得到「你們可以想怎麼樣就怎麼樣，甚至是可以跟我要錢，就算坐牢也不想要這個小孩了」的回答，讓大家震驚不已。報導中指出，楊童在警察局待了一個小時之後被叔叔接走，目前尚不清楚這名虎媽是否會被當局指控。

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關鍵字：考試,虎媽

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