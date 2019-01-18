公園巧遇聊「平方差」...考卷讓網崩潰：誰會這樣講？神人解題了

▲考卷上的荒唐對話讓網友笑歪。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

網搜小組／綜合報導

許多大人也許會認為國中時期的數學應該不難，但有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張考卷照片，其中數學的部分已經讓人一頭霧水了，還有「在公園聊天」的超長敘述，根本同時再加考國文，讓網友全崩潰，直呼「為什麼不好好聊天！」。

這個考卷的題目硬是把場景設定在公園裡的對話 ，題目如下：

公園裡有兩位老人在聊天，旁邊站著兩個年輕人，老人說「我們倆年齡的平方差是195」，不等老人說完，年輕人就說，「真巧，我們倆年齡的平方差也是195」，這時候一對中年夫婦也湊過來說，「真是巧極了，我們倆的年齡平方差也是195」。是求這三對人的年齡各是多少。（6分）

PO出考卷的網友提到，她的妹妹剛剛拿了這張考卷的題目來問她，「我認真覺得...這對話也太匪夷所思了吧」。網友們也紛紛留言吐槽，「最賭爛這些」、「聊天就聊天這什麼聊天內容啊」、「我的狗會在公園咬這三對人」、「六分給他吧，沒關係，大方一點」、「這3組很難聊天耶！」、「幾歲關我屁事」、「才不是這樣子⋯⋯老人會說：大人說話小孩插什麼嘴；年輕人會說：誰跟你們一樣」。

雖然題目超難懂，許多人還是好奇這些人年紀到底是幾歲，有神人般的網友跳出來解題，他認為應該是國三的題目，其中這些人口中所聊的「平方差」公式為「a²-b² =(a+b)×(a-b)」，在這題裡「a²-b²=195」，每組人彼此的年紀差應不大，可以拆解成「195=195×1=65×3=39×5= (a+b)×(a-b)」。

接下來只要將三組數字代入就能得到解答

例如「a+b=195、a-b=1」的話，解聯立方程式後得到a=98 , b=97，推斷是老人；

接下來「a+b =65、a-b=3」的話，解聯立方程式後得到a=34 , b=31，可以判斷是中年夫妻；

最後「a+b=39、a-b=5」的話，解聯立方程式後得到a=22 , b=17，就是站在旁邊的年輕人了。