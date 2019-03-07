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想要JJ變大！65歲鑽石富商接受「陰莖增大術」　心臟病發猝死

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▲▼（圖／翻攝自Instagram／ehudaryelaniado）

▲鑽石商人拉尼亞多。（圖／翻攝自Instagram／ehudaryelaniado

國際中心／綜合報導

一名富翁級的鑽石商人拉尼亞多（Ehud Arye Laniado）日前在巴黎一間豪華診所，接受陰莖增大手術，於注射物質時突然心臟病發而死亡。據悉，拉尼亞的財產並未被公開，不過已知他在摩納哥擁有價值超過3000萬英鎊（約12億台幣）的公寓，在洛杉磯郊區也有置產，喜歡和模特兒和名人一起在知名的法國「瑪哥酒莊」飲酒作樂，並且十分在意自己的外表。

綜合外媒報導，拉尼亞多日前在一間位於法國香榭麗舍大道的診所當中，接受陰莖增大手術，但卻在被注射物質進入陰莖時，因為併發症造成心臟病發後死亡，享年65歲。

拉尼亞多擁有比利時與以色列的雙重國籍，他高中畢業之後就沒有讀大學，一開始是在以國特拉維夫的飯店裡當按摩師，後來才進入鑽石界；他在2013年時遭到比利時當局指控，從剛果和安哥拉非法進口鑽石，逃稅高達40億英鎊（約16兆5千億台幣），隨後他同意用支付費用來阻止逃稅案件的審判，但比國當局仍懷疑他沒有給出完整的鑽石流向訊息，要求賠償40億英鎊（約1656億台幣）和170萬英鎊（約7千萬台幣）的罰款，並預計在3月14日重新開庭。

報導中指出，拉尼亞多位於比國的鑽石公司發表聲明，證實了這項死訊。因為身材矮小，拉尼亞多擁有「拿破崙情結」，他的一名朋友稱，拉尼亞多總是在意自己的外表，以及其他人如何看待他，唯一能夠讓他忘記自己身材短小的時候，就是當他要求會計師宣讀他的銀行帳目時，並且一天之中會執行多次。

2015年，拉尼亞多以3680萬英鎊（約15兆台幣）的價格，將全球最昂貴、名為「「The Blue Moon of Josephine」的鑽石，賣給了香港商人劉鑾雄。

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關鍵字：鑽石商,陰莖,手術

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