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這群人連假出國只為看到他們的笑容...

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▲▼8國包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。（圖／慈濟基金會提供）
    圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

    為期4天的228連續假期，有人外出踏青、有人出國散心，這群人卻是前往柬埔寨義診與發放。來自8國、3百多位包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。
    慈濟在柬埔寨投入慈善援助始於1994年的水旱災，這次義診與發放的地點在25年前曾發放的茶膠省波雷加巴縣（Prey Kabas District），先遣團隊在場勘時，遇到了當年的受災戶、現任副縣長的Seng Sareth，45歲的Seng Sareth還記得當時向慈濟領到的1百公斤大米讓她一家2口維持了3、4個月。
    來自台灣、新加坡、柬埔寨、馬來西亞、越南、美國、寮國、法國的慈濟醫護人員與志工，3月1日前往義診地點茶膠省波雷加巴縣立轉診醫院(Prey Kabas Referral Hospital)舉辦為期3天的大型義診。醫療專業人員包含台中慈院簡守信院長、斗六慈院簡瑞騰院長等7家慈濟醫院人員，加上慈濟人醫會，提供包含外科、內科、眼科、牙科、中醫科、婦科等醫療服務。

    義診現場的開刀房儘管克難，但消毒作業、照明、室內溫度同樣講究。在手術房，慈濟醫師為唇顎裂、皮膚瘤、蟹足腫、腹膿包等病患去除痼疾，也為一出生雙手的2個手指長在一起的男孩進行分割手術。
    68歲的莎碧昆因貧窮從未就醫，但膝蓋疼痛已伴隨她30多年，且隨著年紀增長而加劇，原來是曾在斷裂的木橋上被2公分的小木屑刺進膝蓋。這次義診透過手術取出小木屑，莎碧昆開心又感動地說，感恩的心無法用言語形容。
    在牙科，病人露出燦爛笑容，溫暖了醫師。43歲的馬來西亞林金億醫師自營牙科診所，雖然生活品質提升但卻不快樂。2018年加入慈濟人醫會，這次參加柬埔寨義診雖然語言不通，但看到民眾解除病痛後、以肢體語言向他表達感謝，病人的笑容讓林金億醫師找回遺失多年的快樂

▼牙科醫師林金億醫師看到民眾解除病痛後、以肢體語言向他表達感謝，病人的笑容讓他找回遺失多年的快樂。

▲▼8國包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。（圖／慈濟基金會提供）

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    許多民眾無法從家裡來到義診現場，慈濟醫護人員與志工就走進去。大林慈濟醫院林名男副院長走進簡易鐵皮屋探訪34歲的腦麻患者，患者終日蜷縮在床、無法說話。林名男副院長代表致贈二手輪椅，讓患者能被家人推出來曬太陽、與人群互動。

▼大林慈濟醫院林名男副院長(右二)走進簡易鐵皮屋探訪34歲的腦麻患者，並代表慈濟致贈二手輪椅。

▲▼8國包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。（圖／慈濟基金會提供）

▼義診結束後，慈濟發放台灣愛心大米給1370戶貧窮家庭。

▲▼8國包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。（圖／慈濟基金會提供）

    3月3日下午舉辦台灣大米發放，茶膠省國會議員碧速潘(Pich Sohporn)也出席發放儀式並致詞。大米一包20公斤、每戶能獲得2包，民眾開心地說，這足夠他們一家四口吃上一個月。
    慈濟醫師、護理師也來扛大米，許多當地年輕人也來幫忙，甚至柬埔寨皇家憲兵隊出動維持秩序時，也主動協助。波雷加巴縣皇家憲兵隊指揮官Sok Dara表示，我們在這邊只有出力而已，但是你們從很遠的地方來出力出錢，還有付出很多。
    慈濟基金會表示，慈濟以濟貧教富的理念帶動人人慈善，把愛的種子在人人心中萌芽。

▼台中慈濟醫院簡守信院長(左)不僅能進行細緻的手術，義診後也扛起2包共40公斤的台灣愛心米。

▲▼8國包含慈濟醫院、慈濟人醫會、慈濟志工，2月28日到3月3日在柬埔寨進行5,789人次大型義診、台灣愛心大米發放給1370戶貧窮家庭，並捐贈二手輔具、醫療器材，也加強醫療培訓的合作。（圖／慈濟基金會提供）

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