鍾欣凌女兒英文超溜！原來家中藏「戲精外師」　萁萁流露羨慕神情

▲鍾欣淩大方分享「治寶神器」萁萁驚呼：最好的投資。（圖、影／ETtoday，以下同）

生活中心／台北報導

黃鐙輝與老婆萁萁結婚近10年，育有兩子一女，家庭生活幸福美滿，最近帶著寶貝兒子阿丸到鍾欣凌家中作客，撞見兔寶正在上英文課，她驚訝直呼，怎麼有這麼好玩的上課平台，有濾鏡有星星，生動又活潑的上課界面，讓欣凌大女兒兔寶頻頻開口「溜英文」，影片中她提到，送大女兒到補習班學英文，沒有看到效果之外反而讓孩子有排斥感，「不知道要用什麼方法讓孩子既能快樂學習又能勇敢開口說出來。」這是萁萁面對孩子學習語文的心聲，也是台灣多數家長們憂心的問題，英語學了不敢開口說。

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▲黃燈輝老婆萁萁分享之前錯誤的學習方式，讓家中孩子討厭英文。



拜訪中意外撞見兔寶正在使用的「tutorJr線上牛津課程」，鍾欣凌與萁萁分享，兔寶與外籍老師的上課情境，口說能力一天比一天更進步，她說：「早上10點，兔寶就會自己爬起來上課。」眉眼間流露出的感動和滿足，直言tutorJr會讓小朋友主動「期待」學習英文。「教」與「育」的同時養成，讓萁萁與鍾欣凌異口同聲道:「這套課程買的值得啦！」





▲tutorJr的外師配合課程內容演出溺水情境，逗樂兔寶與阿丸，孩子在玩樂中學習，進而能培養興趣與專注力。

「tutorJr線上英語課程」針對青少兒設計，適用年齡層5～18歲，外籍老師擅長運用趣味教具輔助，例如畫面中會出現卡通動畫、彩色圖片，或者老師親自情境扮演，讓上課更有趣，引導孩童自然而然用英文表達，上課也會更專注。「tutorJr獨家線上牛津課程」更融入遊戲、唱遊、故事…等，讓孩子在遊戲中能逐步融會貫通。

鍾欣凌認為，孩子能不能學好英文，關鍵就是要能讓孩子愛上英文，且自信開口說。tutorJr的師資課程豐富，鼓勵小朋友勇敢說英文並與生活做連結，引發學習的熱情，外師也會適時贈予「小星星」給予學習肯定，提升學習路程的成就感。





▲兔寶在兩個月密集上英文課後進步許多，讓鍾欣凌又驚又喜。

台灣正推動「雙語國家」政策，語言是一種生活溝通，並非紙上談兵比考試。鍾欣凌說，tutorJr教學團隊十分用心，線上英文學習因是一對一方式，老師會專注在你的孩子身上，課程是雙向評鑑的，課後就立刻可以收到老師的評語，對父母來說是可以有效掌控孩子成長的好夥伴。萁萁也分享他認為家長能在一旁參與陪伴，著實可以解決過去不清楚孩子學習進度的問題，再來就是省去來回接送時間，小朋友在上課，媽媽還能在旁邊稍作休息呢！剛說完就聽到老師提及Crayon這個單字，鍾欣凌順口問了兔寶，3秒內就得到兔寶的回覆「那是蠟筆的意思啊！」兩位媽媽頓時連連驚呼了長達8秒之久，可說是人生最驕傲的八秒鐘！萁萁當下直言回家立刻要報名讓大女兒也來試試tutorJr的學習威力。

tutorJr努力以科技解決學習上的問題，為孩子量身打造輕鬆活潑的學習平台，更篩選全世界一流外籍師資與權威的牛津教材，並透過AI數據，透過為孩子量身打造的適性課程，讓孩子不再畏懼學習，更自信開口。

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https://www.tutorjr.com/count.asp?code=PCT5IxRCUo

