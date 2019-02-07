影／萌版阿滴英文！4歲男童能背2千單字　母PO「教學影片」爆紅

大陸中心／綜合報導

背單字是學英文路上的必經之路，四川有位4歲大的小男孩趙梓言（言言），從2歲半開始學英文，短短2年時間已經背起2千個單字，且聽說讀寫都相當流利。言言媽路錄製一系列「英語小教室」影片，如同萌版的阿滴英文，一PO上網就引起廣大關注，不少網友都誇獎，「英文比我還好」，「發音超標準」；還有人跪求「哪裡可以看到英文教學影片」。

根據《梨視頻》報導，住在北京的言言今年4歲多，雖然家中只有媽媽能說英文，但藉由APP、歌曲的輔助，現在小言言不僅會唱APP裡的英文歌，還能拼寫裡面的單字，就算倒著唱也沒問題。

▼4歲言言說著一口流利英語，還能背2千單字。（圖／梨視頻）

趙媽媽說，孩子上幼稚園之前，就已經能說一定程度的英文，現在的水平與國外的小朋友差不多，能拚寫將近兩千個單字；目前使用的課本是大陸初中水平程度，且閱讀英文科普雜誌也都完全沒有問題。

等到言言能夠說一口流利英文時，趙媽媽發現，用錄製影片的方式，能增加孩子的自信心與表達能力，所以想利用影像記錄這些成長的瞬間，沒想到影片PO上網後，竟然瞬間爆紅。

▼趙梓言小小腦袋對英文有無限熱愛。（圖／梨視頻）

雖然現在不少人都誇獎言言的英文能力，幾乎是一個小網紅，但鑽研語言卻使孩子減少玩樂的時間。趙媽媽說，「我仍然希望言言是一個普通的孩子，能夠像別的小朋友一樣有很多時間去玩耍，童年玩耍的時間就是短短的幾年，後來我自己的內心也慢慢釋然了，他從學習中有所獲得，本身也是一種快樂」。

「英文小老師」影片爆紅後，不少網友認為，「有的孩子愛玩玩具，搭積木，樂高，也很厲害，兩三歲的孩子是語言敏感期，恰好媽媽有意讓他接觸英語，而且教育方法也很合適」，「比我初中強多了」，「我這個大學生連一個四歲的小孩都比不上」，「這位媽媽自己的素質、學歷應該也不會差，孩子有興趣，假如沒有父母的正確引導和培養，也是沒用的」。

▼言言的教學影片如同萌版阿滴英文。（圖／梨視頻）