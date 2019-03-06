只有一張髒床墊！她懷發財夢到異鄉　卻被逼7000人斬

▲英國人蛇集團看準有淘金夢的女性，對她們進行性剝削。非新聞當事者。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

英國是經濟大國，不少落後國家的民眾都想到英國淘金。像是來自奈及利亞的46歲史蒂芬妮（Stephanie），13年前便獨自到英國打拼，原以為可以藉此翻轉命運，沒想到卻被人蛇集團控制，在4年內被迫7000人斬，後來更經歷了流落街頭、起討為生的日子，成為另一段移民悲歌。

據Lailas News報導，史蒂芬妮33歲時隻身前往英國，家鄉的教會還幫她找到在辦公大樓的接待員職位，怎料一抵達英國希斯洛機場（Heathrow Airport）竟然被擄走，遭綁在一輛貨車裡歷經3小時的車程到諾丁漢（Nottingham），後來她就被人蛇賣淫集團監禁在妓院內。史蒂芬妮表示，「我已經歷過地獄，如今不再相信任何人。」

▲史蒂芬妮一舉一動都會被人蛇集團監控。非新聞當事者。（圖／取自免費圖庫LibreStock）



史蒂芬妮回憶當時狀況心碎的說，「我原本很期待在英國展開新生活」，但一到機場，同行的女孩就被帶走了，自己也被不明人士強行押上車載走，之後4年多都被關在黑暗、潮濕的小房間中，房內什麼家具都沒有，只有一個髒床墊。

她表示，「這悲劇每天都發生，有時候一天會有5個以上的男人來，然後付錢給集團，所以我並沒有拿到一毛錢。」直到2010年，史蒂芬妮趁難得可以去商店買東西，她就立刻向一名婦女求救，要到50英鎊（約台幣2000元）後搭往倫敦的第一班火車逃跑。

雖然史蒂芬妮最後順利逃離人蛇集團的控制，但她自己一個人在倫敦並沒謀生能力，「我無家可歸2年多，只能在火車上乞討和睡覺。」所幸現在她已經獲得政府安置，有個臨時的住所可以遮風擋雨，並接受心理諮商來面對心靈創傷。