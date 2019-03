倫敦收到3個炸彈郵件！民眾打開「瞬間冒煙燃燒」　警方展開反恐調查

▲倫敦警方封鎖滑鐵盧(Waterloo)車站。(圖/路透社,下同)

國際中心/綜合報導

英國倫敦5日分別在希思羅機場(Heathrow Airport)、城市機場(City Airport)及滑鐵盧(Waterloo)火車站收到小型包裹炸彈,包裹上貼著愛爾蘭郵票。警方表示,包裹內的成分可以在打開時「自動燃燒」不過尚不清楚炸彈寄送的動機為何,目前也尚未逮捕到任何人,仍擴大調查中。

警方表示,第一個簡易裝置是早上9時40分許在希思羅機場附近的建築物發現,當工作人員打開包裹時,竟然出現「自燃」的情形,當場引發了一場小型火勢,趕緊疏散全部職員。接近中午時,滑鐵盧車站的郵局發現可疑包裹,並立即請專家前往安全移除。

隨後,警方獲報第三起可疑物件,倫敦東部「城市機場」的航空大樓辦公室發現包裹。為了防災,當時建築物的所有人都被撤離,再由專家前往安全移除。這3起事件沒有人員受傷,但警方一度關閉連接倫敦市中心的輕軌系統。

警方表示,這些炸藥都已經妥善處理,也一度封鎖相關地點搜證,至於詳細情形仍在調查中。據了解,英國正處於「第二高級」反恐警戒,當局相關的安全單位都認為,外國的激進份子很有可能發生恐怖攻擊。2017年,倫敦和曼徹斯特發生5起恐怖攻擊,共造成36人死亡。

#BREAKING: first image of the small bombs sent to 3 locations in London, including London Heathrow airport. pic.twitter.com/3QvEtvCaQo