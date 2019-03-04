馬拉松主辦單位「奪走冠軍」！　攝影車搶先選手衝破終點彩帶

大陸中心／綜合報導

超過1.3萬名選手參加的「海南海口馬拉松」於昨（3日）上午於鳳翔濕地公園開跑，沒想到在男子組的冠軍準備最後衝線時，被一旁的攝影車搶先一步，撞斷了終點線的彩帶「奪走冠軍」，一旁工作人員趕緊上前阻止，但卻為時已晚。

綜合陸媒報導，在馬拉松男子組賽事上，肯亞選手MAIYO MICHAEL KIMTAI一路領先，不料卻在終點最後衝刺時發生「大烏龍」，主辦單位的攝影車不但擋在前方未讓道，還搶先撞斷了彩帶。影片中可以看到，當時駕駛緊急煞車，下一秒工作人員上前阻止，而當時跑第一的肯亞選手也無奈抱頭，繞過攝影車走過終點線。

▲馬拉松主辦單位鬧出大烏龍 。（圖／翻攝自梨視頻）



主辦單位於當日下午公開回應，「這次小意外並不影響選手的名次，恭喜我們來自肯尼亞選手MAIYO MICHAEL KIMTAI獲得男子全馬第一名。」影片曝光後，主辦單位瞬間淪為笑柄，引起不少網友熱議，還一度流傳稱是交警「奪走冠軍」，而交警則立刻在微博發表聲明喊冤，「這（黑）鍋我不背，那是賽事組的攝影車」。

對此，有不少網友氣憤回應，「全國辦了不知多少次馬拉松了，為什麼還能出這種低級的錯誤！」，更有網友重提去年11月蘇州馬拉松賽上，一名中國女選手在終點前被強塞五星旗，最後失掉冠軍的往事。

▲冠軍選手無奈抱頭從一旁繞過。（圖／翻攝自梨視頻）

報導中指出，按照馬拉松賽事的慣例，在終點線前50米至100米處，引導車就必須駛出衝刺賽道，即便是攝影車要拍攝冠軍衝刺，也必須在一旁賽道拍攝。

