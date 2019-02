影／金正恩要來了！越南證實國事訪問將登場　25日實施交管

國際中心/綜合報導

在川金二會即將登場的此刻,越南外交部今(23日)發聲明宣布,北韓領導人金正恩應國家主席阮富仲(Nguyen Phu Trong)的邀請,會在「未來幾天」出訪越南進行國事訪問。此外,越南人民軍隊報(Nhan Dan Paper)也透露,當地25日晚間就會開始實施第一階段的交通管制。

▲ 川金二會將於2月27日至28日舉行。越南當局指出,目前已有多達2600名外國記者登記採訪川金會。(圖/路透)

路透社報導,儘管北韓官方媒體迄今尚未證實出訪越南及川金二會的消息,越南外交部已在周六發聲明提到,金正恩將應阮富仲的邀請來訪,但並未提及進一步的日期、行程等細節。3名消息人士認為,金正恩應該會在25日抵達越南。

Chairman of the Workers’ Party & Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Kim Jong Un will pay an official friendly visit to Viet Nam in the coming days at invitation of Vietnamese Party chief and State President #NguyenPhuTrong