影／金正恩要來了！越南證實國事訪問將登場　25日實施交管

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在川金二會即將登場的此刻，越南外交部今（23日）發聲明宣布，北韓領導人金正恩應國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）的邀請，會在「未來幾天」出訪越南進行國事訪問。此外，越南人民軍隊報（Nhan Dan Paper）也透露，當地25日晚間就會開始實施第一階段的交通管制。

▲ 川金二會將於2月27日至28日舉行。越南當局指出，目前已有多達2600名外國記者登記採訪川金會。（圖／路透）

路透社報導，儘管北韓官方媒體迄今尚未證實出訪越南及川金二會的消息，越南外交部已在周六發聲明提到，金正恩將應阮富仲的邀請來訪，但並未提及進一步的日期、行程等細節。3名消息人士認為，金正恩應該會在25日抵達越南。

Chairman of the Workers’ Party & Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Kim Jong Un will pay an official friendly visit to Viet Nam in the coming days at invitation of Vietnamese Party chief and State President #NguyenPhuTrong — GovtOfficeMedia (@VNGovtPortal) February 23, 2019

根據越南人民軍隊報（Nhan Dan Paper）援引公路總局的說法，當局25日晚間7時起將會實施第一階段的交通管制，而26日上午6時至下午2時則會全面禁止車輛上路。

這意味著金正恩可能搭乘火車至中越邊境的同登火車站（Dong Dang），接著乘車前往河內。但目前仍未知金正恩最終會搭乘火車經中國抵達越南，或是搭乘專機。

▲ 當地餐廳已貼出的川金二會相關海報。（圖／路透）

韓聯社先前引述消息人士的說法指出，金正恩可能會在23日搭乘專用列車，經由陸路從丹東入境中國大陸，途經廣州前往河內。也有一個說法是北韓會先將空車送往河內待命，而金正恩則會搭乘專機飛往越南與川普見面，等到川金會結束後，再從越南搭乘專用列車入境中國，與中國國家主席習近平會面。

為了即將登場的川金會，河內一直持續在加強安全措施。官員指出，川金會預計將在河內市中心的國賓館（Government Guest House）舉行，而旁邊的大都會飯店（Metropole Hotel）是峰會地點的備案，目前這2個地點的街道都已用鮮花布置，並設置北韓、美國及越南的國旗。據傳金正恩可能下榻河內市中心的美利亞飯店（Melia Hotel）。

▼ 外傳川金二會將在河內市中心的國賓館舉行。（圖／路透）