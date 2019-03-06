機捷A8藝文中心推出33位口足畫家　36件作品聯合展

▲機捷A8藝文中心推出33位口足畫家作品聯合展。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由林口長庚醫院主辦的「有愛無礙．跨越障礙─長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，即日起至3月17日於A8藝文中心展出。現場展出33位口足畫家共36件作品，每一幅作品都蘊含著豐富而激勵人心的的生命故事，民眾可搭機捷到A8藝文中心看展。

市府藝文設施管理中心指出，口足畫家是一群身體具有嚴重障礙的藝術家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或足持筆作畫。林口長庚醫院秉持著「取之社會、用之社會」的精神，長期關懷弱勢族群，自2009年起迄今共聘任 33 位口足畫家，收藏約 2,200 餘幅作品。

▲▼機捷A8藝文中心推出33位口足畫家作品聯合展。（圖／藝設中心提供）



該些畫作懸掛醫院各角落，鼓舞了許多病患及家屬，同時也讓這群身障畫家能有穩定的收入來源，達到身障者自立生活的目標。為讓口足畫家不屈不撓的精神及富有生命力的畫作能被更多社會大眾看見，長庚醫院積極在捷運、百貨公司等多處公共空間辦理展覽，深獲社會大眾肯定。



「有愛無礙．跨越障礙─長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，結合了藝術教育與生命教育，意義非凡，每一位畫家的故事都是感人的生命樂章，透過其對生命的體悟轉換成藝術創作的基石，畫作中細膩的線條與濃烈的色彩展現出其對生命的熱愛，每一幅作品都是嘔心瀝血的結晶。