結婚沒？賺多少？過年親友狂「關心」　壓力大到憂鬱症

▲過年圍爐讓家人齊聚，但也會有「熱情的關心」讓人吃不消。（圖／CFP）

記者丘秝榕／採訪報導

過年期間的健康問題不只生理上要注意肥胖，還要小心「心理負擔」過大導致憂鬱症上身！林口長庚醫院家醫科副科主任莊海華醫師指出，以過往農曆年後臨床經驗分析，精神病患求診量皆有上升現象，主因為過年期間應酬多，心理壓力同時增加，使年後求診的人數上升。因此在面對這些「親朋好友」之前，建議做好一定的「心理準備」，這對減少心理上的負擔有一定的幫助。

▲面對親友的「關心」或24小時相處，有可能增加心理壓力。（圖／CFP）

莊海華醫師指出，一般人過年期間，面對一些「不常見面」的親朋好友，在「溝通及對談時間」增加的情況下，有可能會增加心理壓力；尤其原本就有憂鬱症、躁鬱症或精神分裂症的患者，更容易在這種「高壓」的情況下發作；因此在過年後包括精神病患、家暴、家庭衝突個案都會突然飆高。

▲圍爐示意圖。（圖／CFP）

舉例來說，過年期間拜訪親朋好友，平常這些人都有著「距離性朦朧美」，但忽然間變成「24小時相處」，這種不間斷的「應酬」，就有可能產生出一定的心理壓力，成為誘發精神疾病的其中一項可能。

莊海華建議，人際關係的部分，因過年團圓，容易產生家庭衝突，先做好「心理準備」較能避免「憂鬱上身」；可預先設想好將面對哪個親朋好友，會出現心理壓力，又有哪些「關心」提問，以上這些情境若事先做好心理建設，在事情發生當下不要立刻起衝突，壓力也會減緩許多。

▲林口長庚醫院家醫科副科主任莊海華醫師。（圖／莊海華醫師提供）

除了心理疾病之外，莊海華也提醒，幾乎8到9成的慢性病疾病患者，很容易因過年一週的不健康生活型態，造成短時間的「累積傷害」，讓年後的抽血檢查數值呈現「健康倒退」的情形，這些身體裡累積的傷害，需要至少4到5個月才能夠恢復以前的身體水平。因此慢性病患者在過年期間也要特別注意自己的飲食習慣及生活作息，別讓7天的放縱成為健康的負擔。

過年期間不少人最重要的行程就是返鄉與家人團聚，雖然有可能因此發生衝突、吵架或是不愉快，但還是要記得，「這些都是你的家人」，別因一時衝動而做出後悔的行為，在面臨親朋好友時先設想好可能遇上的情境，舒緩一下心理壓力，若發現有健康上問題，記得前往醫院就診，才是正確的解決之道。