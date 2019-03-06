吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

▲綜藝天王吳宗憲將上東森購物台，在節目中分享自己如何保養身體。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

台灣邁入高齡社會，對於保健品的需求日益增加，東森購物今年積極投入發展保健商品，成立東森健康生醫，在強大的保健食品供應鏈支持下，與永信藥品合作為銀髮族和運動族量身打造「優適活-敏捷膠原錠」，同時找來綜藝天王吳宗憲站台推薦，他將在購物台上暢談自己保養身體的撇步。

東森購物表示，「優適活-敏捷膠原錠」除了有永信的專業藥品實驗認證，還擁有美國哈佛實證研究 5大世界專利的非變性二型膠原蛋白（UC-II），並獲得美國FDA安全食品原料認可，尤其內含葡萄糖胺及軟骨素，添加特選印度神奇果王「訶子」、熱帶果后「山竹果」，一王一后，雙倍活性多酚，滿足銀髮族及運動族的健康需求。

東森健康生醫指出，秉持「東森嚴選」的精神，產品上市前先大規模舉辦健康體驗會，業界絕無僅有，台灣北中南多區，體驗人次將近200人，其中有55%體驗者覺得上下樓梯感到舒緩、更靈活；65%則表示原本活動時有喀喀聲，也感到有一定的幫助。由於體驗會大獲好評認為行動舒適、真實有感，因此才公開上市推廣，確保帶給消費者更好的選擇。

此次東森購物CH46將於3/7晚間19:20推出「優適活-敏捷膠原錠」，同時預告東森購物品牌代言人吳宗憲將現身節目現場，分享個人保養身體靈活的秘密，為什麼平時出外景還是能跟年輕人一樣跑跳，也希望藉此提醒大家一起正視身體健康的重要性。