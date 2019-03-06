　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森X永信優適活敏捷膠原錠 吳宗憲站台推薦（圖／東森購物提供）

▲綜藝天王吳宗憲將上東森購物台，在節目中分享自己如何保養身體。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

台灣邁入高齡社會，對於保健品的需求日益增加，東森購物今年積極投入發展保健商品，成立東森健康生醫，在強大的保健食品供應鏈支持下，與永信藥品合作為銀髮族和運動族量身打造「優適活-敏捷膠原錠」，同時找來綜藝天王吳宗憲站台推薦，他將在購物台上暢談自己保養身體的撇步。

東森購物表示，「優適活-敏捷膠原錠」除了有永信的專業藥品實驗認證，還擁有美國哈佛實證研究 5大世界專利的非變性二型膠原蛋白（UC-II），並獲得美國FDA安全食品原料認可，尤其內含葡萄糖胺及軟骨素，添加特選印度神奇果王「訶子」、熱帶果后「山竹果」，一王一后，雙倍活性多酚，滿足銀髮族及運動族的健康需求。

東森健康生醫指出，秉持「東森嚴選」的精神，產品上市前先大規模舉辦健康體驗會，業界絕無僅有，台灣北中南多區，體驗人次將近200人，其中有55%體驗者覺得上下樓梯感到舒緩、更靈活；65%則表示原本活動時有喀喀聲，也感到有一定的幫助。由於體驗會大獲好評認為行動舒適、真實有感，因此才公開上市推廣，確保帶給消費者更好的選擇。

此次東森購物CH46將於3/7晚間19:20推出「優適活-敏捷膠原錠」，同時預告東森購物品牌代言人吳宗憲將現身節目現場，分享個人保養身體靈活的秘密，為什麼平時出外景還是能跟年輕人一樣跑跳，也希望藉此提醒大家一起正視身體健康的重要性。

ET快訊
太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」曝光網笑噴
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：東森購物,吳宗憲,憲哥,永信,優適活敏捷膠原錠,銀髮族,保健

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物女神購物節　滿額送400東森幣、最高現省1100元

吳宗憲、Sandy古裝代言廣告曝光　捷運內掀起一波打卡熱

7大電商狂推女人便宜買　3大美妝品牌3折起、千元福袋半價搶

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

【廣編】理科太太推薦！Woky沃廚陶瓷保溫杯

星巴克21周年優惠來了！限定這2天全品項85折　滿500元還有買1送1

春遊好趣處　大板根森林溫泉酒店

honestbee線上代購家樂福商品新服務　最快1小時到貨

野餐日必備美味壽司！　盤點網友最愛日式壽司店

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

不識貨！阿伯超商買菸掏「百元舊鈔」被拒收　老司機店員：這古董

吳宗憲出外景跑跳不輸年輕人　上購物台暢談身體軟Q撇步

【廣編】理科太太推薦！Woky沃廚陶瓷保溫杯

星巴克21周年優惠來了！限定這2天全品項85折　滿500元還有買1送1

春遊好趣處　大板根森林溫泉酒店

honestbee線上代購家樂福商品新服務　最快1小時到貨

野餐日必備美味壽司！　盤點網友最愛日式壽司店

肯德基靠邊閃！「首代炸雞王始祖」超銷魂　網懷念：皮撕開流出滾燙雞汁

影／FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」

台糖量販「8年虧27億」為何不會倒？網點破原因大悟：老人太多

「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

會吵≠有糖吃！工作獎金沒你的份...小心犯「職場2迷思」

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

消費熱門新聞

好市多DIY神紙！網被燒到喊想..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

驚奇味道！超商重量級奶茶又一發

台糖量販虧慘卻不倒　網點破原因

FOREVER 21甩賣5折　..

肯德基靠邊閃！首代炸雞王網爆愛

星巴克21周年限這2天全品項8..

台糖量販傳轉售　家樂福回應了！

肯德基銅板價早餐　漢堡王買1送..

網傻眼！全聯魔幻草莓私房照流出

對尬小北！寶雅新品牌要賣五金了

拒收阿伯舊鈔　老司機店員：古董

萊爾富期間限定莊園咖啡限量上市

VOGUE拍小眼塌鼻女遭砲轟：..

更多熱門

相關新聞

東森購物女神購物節　最高現省1100元

迎接38婦女節，東森購物網推出「女神購物節」，凡於美妝保健、日用婦幼、服飾、鞋包、內衣等指定館別消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元，搶攻女人購物商機。

30樣女人必敗商品　爽爽買省最大

吳宗憲、Sandy古裝曝光　粉絲搶拍照

吳宗憲古裝噴笑　Sandy仙氣逼人

7大電商狂推女人便宜買　3大美妝3折起

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面