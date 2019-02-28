俄版「青蛙王子」主角是公主！嫁進王宮被霸凌　蛙皮還慘遭豬隊友燒掉

文／俄式酸奶

今天，酸奶想來跟大家介紹一則俄國有名的童話故事。

第一年讀語言學校的時候，酸奶修了一門課叫俄羅斯民間童話的課。就在大家討論各自聽過什麼童話故事、有什麼元素等等的話題時，不知怎麼地就聊到了青蛙王子。老師就說俄羅斯的童話故事也出現過青蛙，但俄羅斯的版本是「青蛙公主」。這個故事是俄羅斯童話中，酸奶最有印象的故事之一，現在馬上就跟大家來分享一下吧！！！



▲俄羅斯版的青蛙王子，主角卻是公主／圖／俄式酸奶提供，下同

在很久很久以前，有一位國王有三個兒子。在兒子們都成年的時候，國王把他們叫到跟前說：「親愛的兒子們，在我還沒老去以前，我希望能替你們娶妻，讓我能看到你們可愛的孩子們，也就是我的孫子們。」

兒子們回答父親：「是的，父親，非常感謝你。你希望我們娶誰為妻呢？」

「事情是這樣的，兒子們，請你們帶著弓箭，到一望無際的平原，朝著一個方向發射，箭落下的地方便是你們命運所在。」（酸奶o.s：可以不要用這種莫名其妙的遊戲來決定兒子的人生嗎？）

兒子們對父親鞠了躬，拿起弓箭走到一望無際平原，拉緊弓，射出了決定自己命運的一箭。

大兒子的箭落在貴族的宅邸前，箭被貴族的女兒撿了起來（啊不就還好不是門前掃地的大媽撿起來的？）。二兒子的箭落在了商人的家門前，被商人的女兒撿了起來。

最小的兒子──伊凡王子的箭一射出，就飛到很遠的地方，伊凡王子也不知道箭去了哪裡。他尋著箭，走著走著，來到了一灘沼澤，看到一隻青蛙坐在那裡，腳上還踩著他的箭。

伊凡王子趕緊跟牠說（對，你除了可以把命運交給一支箭，還可以跟青蛙對話）：「小青蛙，小青蛙，請把我的箭還我。」

沒想到青蛙卻回他說：「娶我吧！」（是的，然後青蛙就回話了，還叫你娶她為妻，真的沒有人覺得恐怖嗎？）

「你在說什麼啊？我哪能娶一隻青蛙為妻？」

「娶我吧！這就是你的命運！」

伊凡王子陷入一陣哀愁，但也無能為力，只好把青蛙帶回家。

國王舉辦了三場婚禮。大兒子娶了貴族的女兒，二兒子娶了商人的女兒，而不幸的伊凡王子則娶了一隻青蛙。

國王將三個兒子叫到跟前來，說：「我想看看你們三個人之中的妻子誰的針線活做得最好，讓她們在明天之前給我織一件襯衫！」（你的三兒子娶了一隻青蛙，但你只關心兒子們的妻子手巧不巧。）

王子們向國王鞠了躬便離去。伊凡王子回到家，垂頭喪氣地坐了下來。青蛙跳向他，問道：「怎麼了，伊凡王子？這麼垂頭喪氣的，莫非有什麼苦衷？」

「父王要妳明天之前給他織好一件襯衫。」

「不要擔心，伊凡王子，你就去睡吧，早上總是有好事會發生的。」

伊凡王子聽話地去睡了。青蛙跳上了屋頂，拉下自己的青蛙皮，搖身一變，變成了一名聰明絕頂、名為瓦希里莎的正妹，而她的美貌，是完全不可言喻的。

瓦希里莎開始拍手唸咒：「婆婆們、媽媽們、集合、準備！在天亮之前給我織一件襯衫，我看父親穿過的那樣的襯衫！」

早上伊凡王子醒了。青蛙又在地板上跳來跳去，而襯衫已經被方巾包好放在桌上。伊凡王子非常開心，拿了襯衫就趕去獻給國王。

此時在接見廳中，國王剛好接過大兒子的襯衫，並說：「這件襯衫只能在農舍裡穿。」

二兒子展開了自己的襯衫。國王接著說：「這件只能在去洗桑拿浴的時候穿。」



伊凡王子展開了自己的襯衫，上面用金線、銀線精巧地縫上了複雜的花紋。國王只瞄了一眼，便說：「喏！就是這件襯衫了！在節日慶典穿的襯衫！」



▲左為聰明絕頂的瓦希里莎，右為三位王子妃織出來的襯衫

兄弟們各自回了家。在路上，大哥跟二哥討論著：「看來我們是太早取笑伊凡的青蛙妻子了。她應該不是一隻青蛙，而是一個巫婆。」（老兄……她會講話還指使你弟弟娶她欸……你們現在才懷疑是不是有點慢？）

過沒幾天，國王又把兒子叫到跟前來，說：「讓你們的妻子在明天之前給我烤一個麵包，我想看看她們誰的廚藝最好。」

伊凡王子又再度垂頭喪氣地回到家。青蛙問：「怎麼唉聲嘆氣的呢？」

伊凡回答：「明天之前要給國王烤一個麵包。」

「不要擔心，伊凡王子，你就去睡吧，早上總是有好事會發生的。」

一開始取笑青蛙的兩位王子妃，為了看青蛙是怎麼烤麵包的，偷偷派了一位年老的女傭去偷窺。

青蛙也很機靈，早就發現這件事了。她熱好烤爐，攪拌麵糊，然後再把麵糊掰開丟進烤爐裡，然後整團麵糊就搞砸了。老女傭看到了以後，急忙跑回去讓大王子與二王子的妻子知道，好讓她們照著做。

此時，青蛙跳上了屋頂，拉下自己的青蛙皮，搖身一變，變成了聰明絕頂的瓦希里莎，並拍手唸咒：「婆婆們、媽媽們、集合、準備！在天亮之前給我烤一個麵包，跟在我父親那邊吃過的一樣鬆軟的白麵包！」

早上伊凡王子醒了。白麵包已經放在桌上，被各式各樣精巧的裝飾點綴著：側邊被刻著精緻的圖樣，而上邊還有城堡裝飾。

伊凡王子非常高興，把麵包裝到方巾裡就趕去見國王。此時在接見廳中，國王剛好在接見大王子與二王子。他們的妻子照著老女傭轉述的，將麵團扔到烤爐裡，得到的成品當然是一團漆黑的焦炭。

國王接過大兒子的麵包後，立刻就派人拿去僕人的下房，接過二兒子的麵包後，也往下房送去。而在伊凡王子送上麵包的時候，國王立刻說：「就是這個麵包！在節日慶典吃的麵包！」



▲瓦希里莎烤的慶典麵包，長得真的好神奇

國王把兒子們叫到跟前，告訴他們隔天有一場大會宴會，務必要帶著妻子參加。

伊凡王子又愁眉苦臉地回到了家，頭垂得比肩膀還要低。青蛙朝他跳來，並問：「呱呱～伊凡王子，怎麼垂頭喪氣的？是不是父王講了什麼令人不開心的話？」

「小青蛙啊，小青蛙，我要怎麼不難過呢？父王要我明天帶妳參加宴會，但妳又這麼見不得人。」

「不要擔心，伊凡王子，你明天就一個人出席，我會在你後面跟著你的。如果聽到雷響般的敲擊聲，不要害怕，別人問的話，你就說：『這是我的小青蛙乘著竹簍車』。」

伊凡王子隻身出席了宴會。但，他的哥哥們當然帶著妻子出席了，每個人都盛裝打扮、胭脂紅粉，見到伊凡王子便開始取笑他：「怎麼沒帶妃子來啊？至少把她包在頭巾裡面吧！哪裡還找得到那麼美的女孩呢？走遍全國上下的沼澤都找不到吧！」

國王跟王子、王子妃和賓客們一起在橡木長桌邊上坐下，開始了宴會。突然一陣雷響，賓客們全部都嚇得跳了起來。伊凡王子卻說：「各位貴賓，請不要害怕，是我的小青蛙乘著竹簍車來了。」

六匹白馬拉著鍍金的馬車，飛快地來到皇宮前，瓦希里莎穿著鑲著繁星的天藍色禮服，頭戴皎潔的月冠從馬車裡走了出來。她的美麗是那麼讓人無法想像、無法言喻，好似在童話故事中才能看到一樣。她挽著伊凡王子的手，牽著他來到了橡木長桌邊。

瓦希里莎拿了酒啜了一口，剩下的全倒在右手袖子裡，她又啃了天鵝肉，把骨頭丟進左手袖子裡。（前面講得很美麗優雅，這邊一個狼吞虎嚥？）

大王子與二王子的妃子們看到她的舉動，也都跟著做了。

吃飽喝足後，大家開始跳舞，瓦希里莎也牽起伊凡王子的手進入舞池，她開始旋轉舞動著，在場所有的賓客對她的舞步感到驚嘆。她一揮右手，立刻出現一座湖泊，再揮一揮左手，湖上立刻出現悠游的天鵝。（把天鵝骨頭復活成天鵝真的沒人覺得怪怪的嗎？）

這時國王跟賓客們立即驚呆！其他兩位王子妃立刻也上前去揮動右手的袖子，賓客們瞬間被酒濺濕，再揮一揮另一隻袖子，骨頭四處飛散，甚至有一支還打到了國王的眼睛。國王一氣之下，便把兩位王子妃都趕了出去。



▲美如天仙的瓦希里莎與東施效顰的兩位王子妃

此時，伊凡王子悄悄離開飛奔回家，找到了青蛙皮，丟到烤爐裡，把青蛙皮烤成灰燼。

瓦希里莎回到家後，四處翻找卻沒找到自己的青蛙皮。她坐到床邊，垂頭喪氣、愁眉苦臉地對著伊凡王子說：「唉……伊凡王子，看你做了什麼好事！如果你可以再等三天，我就永遠會是你的了。現在，永別了。到越過了荒蕪大地後的偏遠王國找我吧！我會在不死的柯謝伊（Кощей Бессмертный，在俄羅斯民間童話常出現的 乾癟老頭 大魔王）那裡等你的……」

（下回待續……）