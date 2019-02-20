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白馬王子為何總在森林亂晃？　揭露童話裡沒說的歷史真相

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白馬王子為何總在森林亂晃？　揭露童話裡沒說的歷史真相。（圖／商周出版提供）

文／朴信英 圖／商周出版提供

每當看著公主、王子在歷經波折後共結連理的童話故事，兒時的我總會想：｢原來歐洲不僅有很多國家，還有許多公主與王子。｣王子為什麼總是這麼容易愛上公主？一個國家的王子成天跑到其他國家閒晃，難道不要緊嗎？

光是《睡美人》中，就有不少王子為了進入城堡不惜翻過火牆、越過荊棘，但這些｢王子們｣到底是從哪來的？《白雪公主》中騎著駿馬的王子，又是怎麼恰巧遇上吃了毒蘋果而昏睡在玻璃棺裡的白雪公主，甚至吻了她？

王子們究竟為何不堅守在自己的國度，反而穿梭於森林之中呢？

白馬王子是中世紀的流浪王子？

以前的歐洲與現在不同，是由許多小國組合而成的。舉例來說，三十年戰爭3結束之後，一六四八年的德國，便是由三百多個小國家組成的領邦國。

而中世紀歐洲並非只有｢王｣才能統治國家，貴族和騎士同樣可以成為地方領主，統治自己的領土。封建社會中，根據統治者的階層不同，其領地也各有不同的名稱，國王統治的就稱作｢王國｣，公爵統治的稱為｢公國｣，伯爵統治的則稱為｢伯國｣。因此，統治者的兒女全都是王子和公主。

對於小國來說，繼承者太多也是個問題。如果把領土劃分給每個繼承者，國力就會相對減弱，因此國家裡只有一位王子能夠繼承王位，其他王子則必須想辦法開拓自己的人生。

｢手心手背都是肉。｣這是亙古不變的道理。身為父母的國王與皇后當然也會擔心其他王子的未來，還會替他們安排聖職工作。為什麼會選擇聖職工作呢？這是由於當年的樞機4和大主教可以擁有領土，收入通常維持在一定水準之上，坦白說，就等同於貴族。

正因如此，｢卡諾莎之行｣5中，皇室子弟和教皇才會因聖職人員的任命權而正面交鋒。在不少貴族父母都想幫兒女安排聖職的情況下，使得握有聖職任命權者能夠在經濟上獲得不少好處。此外，因聖職人員不得世襲的規定，待在位之聖職人員離世後，握有任命權者還可將其職缺重新拍賣，以此永續經營。在當時，相當於現在德國、奧地利、捷克地區的高階聖職人員，同時也兼任神聖羅馬帝國的高階官僚，教皇基於政治因素，便亟欲掌控其任命權。

還有一部分厭倦宗教生活的王子們，以其叱吒風雲的武力，被其他大國雇用為傭兵隊隊長，靠著實力占領瀕臨崩潰的國家，成為地方領主。

但其實還有最快、最安全的方法，就是和鄰國即將繼承王位的公主通婚。既然無法成為繼承王國的長男，那就靠著婚姻獲得屬於自己的王國。為了找到優質條件的公主，王子們會前往鄰國的皇宮上演甜蜜求婚記，或展現自己英勇威武的神態。如果無法遇上年輕貌美的公主，也會向富有的貴族寡婦求婚。

除此之外，中世紀騎士修練的方法之一便是體驗｢流浪騎士｣的生活，這成為王子在外漂泊的另一項原因。身為騎士之子，到達一定年紀後，就會因修練而離開父王的城堡，成為其他騎士手下的侍從。

等到修練至一定的成果，他們會展開冒險旅程。當然，他們不像小說中的騎士需要與巨龍廝殺、與邪惡法師戰鬥，現實中的他們是靠著參加騎馬比賽以獲取獎金，或是參與戰爭以獲得戰利品。總括來說，他們的目的就是─討生活。
離鄉背井在外面尋求婚姻的騎士候選人中，找不到合適對象的人不在少數，花了三十年才找到適合人選的情況也屢見不鮮。中世紀騎士們直到中年才與年輕貌美的少女結婚，絕對事出有因。

童話故事中流浪的王子，其實就是身為次子或三兒子的王子們，在流浪騎士生涯中，尋找著自己的另一半。

善戰，才能贏得美人與國家

相反地，只有獨生公主的王國，情況又是如何呢？讓我們從瑞典民間故事《玻璃山上的公主》來一探究竟吧！

很久以前，有一位國王外出打獵時，抓了一位小矮人回來，把他囚禁在監獄裡。某次國王出征打仗，他囑咐下屬看緊小矮人，不能讓他逃跑。沒想到，王子卻放走了小矮人。回到王國的國王勃然大怒，下令要殺死王子。不過在臣子們的幫助下，王子幸運逃過死劫。逃走後的王子，到了一個只有獨生公主的國家，在當地成為牧牛人。公主長大後，該國國王為找尋合適的準女婿，舉辦了比武大會。王子在小矮人的報答與幫助下，參加了比武大會。

比武大會的任務是騎著馬登上陡峭的琉璃山山頂，拿到公主手上的那顆黃金蘋果。

最後，牧牛人王子完成任務，與公主成婚，從此過著幸福快樂的日子。

在工業革命以前，除了農業以外，沒有太多其餘產業，因此確保農耕領土及農耕者，是保全國家最重要的大事。此外，掠奪戰利品則是另一項普遍的經濟活動。在戰爭頻仍的情況下，國王只能帶領騎士們荷槍實彈參與實戰，因此對於只有獨生公主的王國而言，缺少了繼位的王子便代表軍隊將無人領導，國家就會受到鄰國的威脅，所以擁有一位戰力堅強的女婿非常重要。

正因如此，他們通常會舉辦比武大會，找出當中最勇猛的騎士與公主結婚。像故事中這種充滿戲劇性的情況並不常見，現實情況大多是在周全的政治計算下，做出最完美的政治通婚。

不想失業？就想辦法和公主結婚吧！

小矮人抓著王子的手，走向一個地洞。地洞的盡頭有一件銀製的盔甲，盔甲旁有一匹雪白的白馬，佩戴著銀製的馬蹄，呼出一口口的白氣，連背上的馬鞍都早已備上。

小矮人開口了：「好了，快點準備出發吧！相信命運。這段時間我會替你看著牛群。」

這個場面非常重要！這些在外東轉西晃的王子們，大多都是｢相信命運｣、被祖國驅趕而離鄉背井的年輕騎士，手邊幾乎沒有任何遺產，面臨將來可能會失業的他們，生存法則中最佳的方法就是與鄰國的獨生公主結婚，繼承岳家的王國，成為共同統治者。

王子們想要讓公主對他一見鍾情，就必須具備三寸不爛之舌、良好的紳士禮儀，甚至要將騎士精神修練得渾然天成。就算躺在玻璃棺材中的白雪公主不是他們的菜，比他老一百歲的睡美人已經一百年沒刷牙，他們還是要強忍著與其接吻。聽起來很可憐吧？不過，這就是少女們幻想中的｢白馬王子｣的真實處境。

找不到白馬王子的公主怎麼辦？
History in Story

經濟情況不好、公主又較多的國家，很難在公主出嫁前一一為她們準備好禮嫁妝。為了國家安全著想，通常只會把鉅額的嫁妝投資在長女身上，讓她與同盟國的王子或國王進行政治聯姻。至於其他公主，大部分會被送去修女院度過餘生。

公主們是不被允許門不當、戶不對的婚姻，無法與平民自由戀愛、共結連理。送其他公主至修女院的好處，除了國家不必為籌措嫁妝傷透腦筋外，另一方面也能杜絕未來女婿與外孫爭奪繼承權，進而危害國家安危。

在《美人魚》（Den Lille Havfrue）一書中，與王子結婚的鄰國公主，原本也是逃不掉在修女院度過餘生的宿命。然而幸運的她，剛好遇見被美人魚救上岸的王子，因而有機會離開修女院。

歐洲有許多關於修女墮落的故事，例如花花公子唐璜6、卡薩諾瓦7 與修女間的醜聞。但嚴格說來，她們並不是墮落的修女，而是被強迫犧牲的女孩。

●作者朴信英，文章摘錄自《童話裡隱藏的世界史》，由商周出版授權提供。

白馬王子為何總在森林亂晃？　揭露童話裡沒說的歷史真相。（圖／商周出版提供）

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關鍵字：白馬王子,王子,公主,童話,童話裡隱藏的世界史

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