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三立、壹電視新聞台「非洲豬瘟」內容遭NCC警告、要求改進

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▲▼三立新聞台「新台灣加油」節目於107年12月19日討論「非洲豬瘟疫情蔓延中國大陸，撲殺防疫亂套」議題時，播出處理感染非洲豬瘟豬隻相關新聞影片，出現病豬遭火焚燒掙扎逃竄畫面及慘叫聲。（圖／NCC提供）
▲三立新聞台「新台灣加油」節目於107年12月19日討論「非洲豬瘟疫情蔓延中國大陸，撲殺防疫亂套」議題時，播出處理感染非洲豬瘟豬隻相關新聞影片，出現病豬遭火焚燒掙扎逃竄畫面及慘叫聲。（圖／NCC提供））

記者陳世昌／台北報導

三立新聞台、壹電視新聞台因播出「中國大陸非洲豬瘟疫情」有關內容，違反衛星廣播電視法、電視節目分級處理辦法，NCC(國家通訊傳播委員會)6日決議發函警告與要求改進。

NCC發言人翁柏宗表示，三立新聞台「新台灣加油」節目於107年12月19日討論「非洲豬瘟疫情蔓延中國大陸，撲殺防疫亂套」議題時，播出處理感染非洲豬瘟豬隻相關新聞影片，出現病豬遭火焚燒掙扎逃竄畫面及慘叫聲。

由於該節目播出時聲音與畫面均未做處理，違反衛星廣播電視法第28條第1項規定、電視節目分級處理辦法、衛星廣播電視法第52條第1項第3款規定，決議裁處警告。

壹電視新聞台於107年12月25「1400整點新聞」節目，播出「非洲豬瘟蔓延 廣州火燒6千隻活體豬」新聞報導，主播口述：「非洲豬瘟疫情在中國蔓延，廣州市一處養豬場，有6千隻豬被活埋，網路上現在還出現了一段畫面，多隻疑似病發的活體豬被丟入坑內活活給燒死，這景像很殘忍，……。」等內容。記者說明：「……畫面上我們可以看到一隻又一隻活生生的豬，被人丟入深達10多公尺的坑洞中，坑內是鋪滿稻草等一些易燃物，沒想到下一秒，村民直接丟下火種，把這些豬隻活活給燒死。現場還有聽見動物淒厲的尖叫聲，而且沒有間斷過，這些遭到火燒的豬隻，在坑內痛苦的四處亂竄。

NCC表示，壹電視該段內容殘忍畫面雖有馬賽克處理，但聲音並未處理，將發函要求改進。

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關鍵字：非洲豬瘟,NCC,國家通訊傳播委員會

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