非洲豬瘟疫情嚴峻…春節後新添6例！　陸官方：傳播風險仍大

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸只剩3省區未感染。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸持續延燒，農曆春節過後，又新增6起疫情。大陸農業部今（1）日召集專家表示，當前疫情的發生仍有不確定性，疫情可能還會持續的出現；一些解除封鎖的，或者還沒有發生疫情的地區，不排除再次發生疫情的可能。

據大陸農業農村部官網統計資料顯示，非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停。截至目前，大陸未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。

▲大陸目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。（圖／翻攝自中央應變中心官網）

大陸國務院副總理胡春華上周二（2月26日）在非洲豬瘟防控工作專題會議中表示，當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，強調要進一步強化防控措施，確保市場供應安全穩定。

面對嚴峻的非洲豬瘟疫情，大陸農業農村部新聞辦公室今天下午舉行非洲豬瘟專題記者會，大陸工程院院士陳煥春、大陸國家食品安全風險評估中心實驗室主任李鳳琴和大陸農業大學教授楊漢春，都在會上剖析當前非洲豬瘟防控有關情況。

大陸農業大學教授楊漢春表示，目前發生的111起疫情都及時得到了有效處置，沒有發生2次擴散，處置的措施和方式都是按照國際通行的做法。

▲非洲豬瘟目前無疫苗可醫治。（圖／防檢局）

不過他強調，「非洲豬瘟的疫情發生有一些不確定性，疫情可能還會持續的出現，即使在一些解除封鎖的，或者還沒有發生疫情的地區，不排除再次發生疫情的可能，所以實際上對非洲豬瘟防控的壓力是很大的，任務也很重。」

大陸工程院院士陳煥春則說，「非洲豬瘟是不感染人的，而且只感染家豬或野豬。雖說不感染人，但是對養豬是一個打擊或者毀滅性的疾病，非洲豬瘟病毒可以感染的發病或者死亡對豬都可以達到百分之百。」他在會中也提到，非洲豬瘟雖然不感染人，對人沒有危害，但是對養豬業或對國民經濟、對國計民生的影響都是非常大的。