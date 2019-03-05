▲NCC力推有線電視分組付費（示意圖／視覺中國CFP）
記者陳世昌／台北報導
國家通訊傳播委員會(NCC)敲定3月14日(週四)舉辦「有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案」公聽會，為明年2020有線電視系統全面實施分級付費完備修法工作。如果進展順利，新標準可趕在8月1日前實施，各系統台申報明年收視費用適用，明年開始觀眾付費收看電視可望有新體驗。
▲有線電視分組付費規劃。（圖／NCC提供）
根據NCC修訂的「有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案」，2020年有線系統的收費辦法有以下4大改變：
1)系統經營者的基本頻道組合必須全數是高畫質或超高畫質頻道。
2)至少要提出2組以上基本頻道組合。第1組為依法應播送的13個頻道（無線電視主頻、原視、客視、公用、地方、頻道總表和國會頻道），收費上限為200元；第2組以前一年度主管機關核定基本頻道組合中訂戶數最高的為原則，收費上限為600元。
3) 可以申報600元以上的基本頻道組合，前提是這組基本頻道授權費用支出占收視費用收入達50%。
4) 系統業者無正當理由，不得拒絕頻道事業就其所經營的頻道訂定收視價格。
▲ET民調有78.0%受訪者支持「分組付費」。
根據NCC統計資料，108年度已有28家系統推出「多組基本頻道分組方案」服務，提供最小組合(49元~200元)的收視選擇的也有14家系統。等新的收費標準修正實施之後，明年全台灣就可全面實施。
NCC表示，目前本案正依行政程序法辦理法規草案預告程序60日，截止日期為5月3日。預告結束後，將綜整各界所反映之意見，研析草案規劃及相關配套機制之妥適性，以落實訂戶多元選擇、健全上下游產業發展。
修正後之收費標準經委員會通過後，將函知系統經營者辦理營運計畫變更。系統經營者向地方政府申報收視費用，地方政府將依據新修正通過後之收費標準進行審核。
公聽會會議公開資訊及下載資料連結：https://bit.ly/2IUQzBC
NCC力推明年分組付費上路！有線系統收費標準修法公聽會14日登場
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