NCC力推明年分組付費上路！有線系統收費標準修法公聽會14日登場

國內有線平台電影頻道重播率過高，不僅引起觀眾不滿，主管機關也決定加大控管力道。國家通訊傳播委員會（NCC）27日擬定新辦法，緊縮頻道對「首播節目」定義，由以往的新播後無時間限制，縮短為新播後5年內才算首播，且5年後一律算重播。NCC發言人翁柏宗表示，由於影響影視產業層面大，將召開公開說明會，廣泛蒐集意見，再做最後定案。