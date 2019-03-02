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私宰非洲豬瘟病死豬做臘腸　陸公安部查出黑心商「產供銷一條龍」

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▲東莞的工作人員把豬拖到屠房,非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情持續延燒，大陸官方日前針對發生疫情的養殖場，均採撲殺、無害化等處理。不過大陸公安部1日表示，近半年查獲「產供銷一條龍」等涉及非洲豬瘟病死豬的案件有32起，涉案生豬達1.5萬多頭，不法商販甚至私設屠宰廠，將病死豬做成臘腸，在非洲豬瘟延燒之際，大賺黑心財。

據《央視新聞》報導，大陸公安部1日召開記者會，通報近期公安機關嚴厲打擊涉非洲豬瘟相關犯罪工作成效，並公佈10起典型案件。記者會由新聞發言人郭林主持，大陸公安部治安管理局局長李京生和副局長張佐良均出席。

▲非洲豬瘟疫情在大陸持續擴散，已傳出第5起疫情。（圖／路透社）

▲大陸未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。（圖／路透社）

報導提到，截至目前，各地公安機關共偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起，逮捕犯罪嫌疑人90名，查明涉案生豬1.5萬多頭、豬肉及豬肉製品140多噸。此外，官方也破獲各類製售病死豬等病死畜禽犯罪案件500多起，逮捕犯罪嫌疑人960多名。

大陸公安部公布的10起典型案件中，犯罪嫌疑人主要透過「養殖環節製售病死豬」、「屠宰環節私屠濫宰」及「運輸環節非法販運」來大發非洲豬瘟黑心財。報導稱，有企業、個人發現疫情後，不但沒往上呈報，還私自對外出售，形成「產供銷一條龍」的製售病死豬犯罪網路。

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

▲有不肖商販趁非洲豬瘟疫情蔓延之際，私宰病死豬大賺黑心財。（圖／路透社）

《新京報》報導則提到，有商販大量收購病死豬後，私自屠宰、加工成臘腸等食品；此外，也有不法商販偽造動物檢疫合格證明，從疫區運輸、銷售至屠宰場「一路過關」，雖有合格證明，但實際上並不合格。

大陸公安部官員表示，公安機關下一步將保持嚴打高壓態勢，對涉非洲豬瘟犯罪和食品安全犯罪「零容忍」，密切與有關部門協作配合，全力維護廣大人民群眾的切身利益。截至目前，大陸未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,農業農村部,防疫,豬瘟,防控,產供銷一條龍,黑心財,臘腸,屠宰場

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