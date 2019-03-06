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花3900億增購F-16V戰機？空軍：待美方回覆後再行議價

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▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

國防部先前曾傳出放棄採購F-35，改買66架F-16V BLOCK70戰機。今進一步有消息指出，該軍購需求已在2月27日向美國提出。F-16V每架7千萬至9千萬美金，再加上人員訓練、彈藥，總價將近130億美金（約3900億台幣）。對此，空軍司令部回應，為強化我空防戰力，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，至於金額待美方回覆後再行議價。

空軍司令部說明，本部前瞻當前敵情威脅、審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化我空防戰力，並強調因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回覆後，本部再行議價。

美國國務院2017年9月批准向巴林出售F-16V戰機，「裸機」的單價為7000多萬美元，軍方當時估價包含彈藥、零配件和後勤支援等，總價約1.4億多美元，但製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）卻稱加上2年後勤支援、訓練，金額高達近130億美金。

而今，據《蘋果日報》報導，國防部已在2月27日提出需求。有知情人士指出，共軍威脅日增，國軍非常需要這批戰機，而現在是「賣方市場」，美方出售的時間點，就看川普政府是否以此作為美中關係的槓桿籌碼。

F-16V最主要的升級項目為安裝新型的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），並配備新的任務電腦與改良的座艙介面，能大幅提升空軍面對解放軍新一代戰機的作戰能力，尤其是能抵銷殲20的匿蹤能力。

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