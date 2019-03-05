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傘兵秦良丰要出院了！醫師親眼見「9個月大進步」…秦父：內心充滿感恩2字

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▲傘兵秦良丰。（圖／翻攝自秦天人臉書、資料照）

▲傘兵秦良丰準備出院了，回到高雄繼續復健。（圖／翻攝自秦天人臉書、資料照）

政治中心／綜合報導

跳傘預演從高空墜地受傷的26歲士兵秦良丰，經過治療後，康復狀況大進展，即將從台北三總出院，準備回高雄家鄉復健。當時負責搶救秦良丰的童綜合醫院副院長吳肇鑫在臉書上表示，「9個多月前的2018年5月17日，秦良丰在眾目睽睽之下從空中摔下來，他的人生從絕望的谷底，步履蹣跚地走到今天。」秦良丰父親在臉書上也表示，「感謝老天爺把良丰又送回來給我。」

從宣布秦良丰的昏迷指數剩下3，童綜合醫療團共同救治慢慢進步，4、5……然後指數到8，再成功完成治療，順利在台北三總繼續醫療復健，吳肇鑫看到秦良丰逐漸康復，有所感慨，「我也認識良丰9個月了，不得不說即使我在急診室工作這麼久，我真的超級喜歡他的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來我們開始期待今年5月，良丰計劃再『走回來』台中，他的人生應該可以再重新的『起步』，我們大家一起來幫他加油！」

墜地三個月大進展！秦良丰轉普通病房「露齒笑」豎大拇指

▲秦良丰去年轉普通病房時，與國防部副部長張冠群合照。（圖／國防部提供，資料照）

秦良丰的父親秦天人在臉書上表示，「就要結束在台北的日子準備轉回高雄作後續的復健治療了，我知道未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵。前陣子有記者問我良丰發生意外這些日子以來我的心情是什麼？說真的我的心情只有『感恩』兩個字。」

秦天人表示，「有人說良丰是個奇蹟！但我要感謝老天爺把良丰又送回來給我，我要感謝台中童綜合醫院把良丰給搶救了回來，我要感謝三軍總醫院蔡建松院長和陳元皓主任所率領醫療團隊，讓良丰一關一關的突破。」

秦天人也在臉書上感謝總統蔡英文、國防部長嚴德發、軍醫局長陳建同等人，並感謝「航特部及特指部的特戰弟兄們一路上陪伴著我們，讓我看到了什麼是特戰弟兄的情誼。感謝一直在關心我們的朋友們，不管是在臉書上的，不管認不認識或是在路上的陌生人，大家對我們的加油，都是讓我們走下去的動力，真的很謝謝大家的關心，感恩大家！」

秦良丰。（圖／翻攝影片）

▲秦良丰去年也特別錄製影片，感謝大家這段時間對他的照顧，自己會繼續加油。（圖／翻攝影片，資料照）

▲▼傘兵秦良丰。（圖／軍聞社提供）

▲秦父和秦母開心兒子越來越進步。（圖／軍聞社提供，資料照）

就要結束在臺北的日子準備轉回高雄作後續的復健治療了，我知道未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵 前陣子有記者問我良丰發生意外這些日子以來我的心情是什麼?說真的我的心情只有"感恩"...

Posted by 秦天人 on Monday, March 4, 2019

《號外！傘兵秦良丰要從三總出院，回家鄕高雄復健了！》 9個多月前的2018年5月17日，秦良丰在眾目睽睽之下從空中摔下來，他的人生從絕望的谷底，步履蹣跚地「走」到今天。 我也認識良丰9個月了，不得不說即使我在急診室工作這麼久，我真的超級喜歡他的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來我們開始期待今年5月，良丰計劃再「走回來」台中，他的人生應該可以再重新的「起步」，我們大家一起來幫他加油！

Posted by 吳肇鑫～非常的急診室醫師 on Monday, March 4, 2019

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關鍵字：秦良丰,國防部,國軍,傘兵

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