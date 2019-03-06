阿嬤只說「我家厝邊是土地公」　金山警「秒變柯南」找到了

▲ 厝邊是土地公，金山警助迷途阿嬤返家。（圖／金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局萬里分駐所警員楊育欣、野柳派出所副所長游智賢，4日凌晨4時許執行聯合巡邏勤務時，在萬里瑪鋉路段，發現一名老阿嬤，自己住哪裡、名字不知道，員警先載回萬里所內照顧安置，並提供熱騰騰早餐給她吃，經員警詢問，不識字的她說出「厝邊是土地公」， 細心員警清查後找到她家，載老阿嬤回家，女兒非常感謝警方的貼心。

萬里所值班警員莊育承，根據發現老阿嬤地點清查，研判就近土地公廟附近，為轄區內成功新邨社區，經他每筆耐心比對戶政資料後，終於確認老阿嬤的年籍資料及住居地址，經確認是已高齡90歲的何陳姓老阿嬤。

90歲的老阿嬤，住在萬里區成功新邨土地公廟旁，員警載送她回家。女兒表示，母親是趁家人都在熟睡時，自己徒步離家的。員警說，因怕阿嬤肚子餓，提供早餐及熱飲等，讓她止餓解渴，她女兒很感謝警察積極熱心服務與貼心照顧。

金山警分局表示，當時老阿嬤沒有配戴走失手環，呼籲民眾除多注意家中老人，獨自外出時，有無安全回家外，對於有失智或其他容易離家走失等狀況年長者，應至各縣市政府社會局處，申請防走失手環隨身配戴，以利走失時可以幫忙返家，防止遺憾發生。