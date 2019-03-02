老夫妻不會使用手機　一人走失一人原地等　警發現尋回迷途翁

▲老夫妻不會使用手機，一人走失、一人原地等，警發現尋回迷途翁。（圖／蘆竹警分局）



記者楊淑媛／桃園報導

「我不敢離開，怕他找不著我？」一對年逾80歲的老夫妻，不諳使用手機，1日到蘆竹區南農市場買菜後，在附近的公車招呼站椅子上休息，老先生因要去廁所，卻健忘迷路，竟一路走到了鄰近的龜山區。幸員警巡邏經過發現獨自坐在椅子上等候多時的老奶奶，經往3個方向分組搜尋，找到迷路老先生後，將兩老載送返家。

蘆竹警分局1日指出，該局南崁派出所警員鍾沅佑、謝博淵及戴文基等3人，上午巡邏經過南農市場附近公車招呼站，看到一名老奶奶獨自一人坐在椅子啜泣，遂上前詢問。老奶奶說，她和先生兩人沒有小孩，但生活可以自理，經常一起外出並相互照顧。

今天上午兩人一起去自家附近的南農市場買菜，走累了就在區公所前的公車招呼站椅子上休息，因老先生說要去上廁所後，不知為何遲遲未回？讓她很焦急，也不敢離開現場，怕老先生回來找不到她！

3員警了解詳情後，決定以老奶奶所在位置為中心，循著主要道路往3個方向分組搜尋，半小時後，員警終於在龜山區的南祥路上尋獲老先生。老先生說，因為走路體力耗費過度，忘了回途的路。所幸員警找到他讓他和老妻可以快快回家。