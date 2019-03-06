影／「上乘豬肋條神偷」又來了！當場捏肉「挑好挑滿」被撞見　白髮翁被活逮

▲上次偷走豬肉條的白髮老翁又回到同一家豬肉攤犯案。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張靖榕／綜合報導

新北市土城區一名白髮老翁22日清晨闖入延吉市場，從一處豬肉攤偷走了一大條豬肉，當時犯案全程被拍下，店家也已經報警處理。沒想到人還沒抓到，卻又自己送上門來，白髮老翁6日清晨再次「舊地重遊」，這次被店家逮個正著，目前已交由警方處理。

豬肉攤老闆娘22日在臉書社團《爆料公社》指出，位於延吉市場附近的豬肉攤在清晨3時37分遭小偷，遭竊後也立刻報警。監視器畫面中，小偷是1名身穿條紋上衣外罩黑色外套、頭戴鴨舌帽的白髮男子，只花了41秒就偷走整整一條豬肋條。

看見小偷挑選「上乘台灣豬肋條」，讓網友紛紛直呼「識貨」，「真是有眼光」、「那塊夠吃一個禮拜了」、「內行的，還知道要先捏捏看。」

▲小偷被老闆發現後趕緊轉頭逃跑。（圖／翻攝自爆料公社）

時隔11日，豬肉攤老闆娘再度PO出監視器畫面，尚未落網的小偷同樣在清晨3時許出現，又回到延吉市場附近的同一間豬肉攤。他同樣想先捏捏看豬肉，挑選品質好的部位帶走，不過才剛上門就被老闆發現，趕緊掉頭落跑，最後還是被追出來的老闆逮個正著，移交警方。

▲老闆追在小偷後頭，這次逮到人了。（圖／翻攝自爆料公社）

不少網友留言，「又來了」、「竟然還敢來第二次」、「有印象他上次扛走一大塊肉」；也有網友開始推測老人家的動機和背景，「感覺是有困難」、「老人家凌晨3點不睡是在做什麼」、「偷吃的通常是有困難，不然幹嘛不偷錢就好」、「他可能是因為無法溫飽」。