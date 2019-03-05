報復孟晚舟案？　陸註銷加拿大農企「進口油菜籽許可」

▲中國大陸每年自加拿大進口油菜籽約25億加元。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭逮，目前正等待3月6日的應訊引渡程序訴訟聽證。據路透社報導，大陸海關總署已註銷加拿大農業企業向中國出口油菜籽的註冊，不過相關官員目前尚未做任何回應。由於北京當局因孟晚舟案，與加拿大掀起外交波瀾，讓中加關係直墜谷底，此舉是否會讓中加兩國再掀波瀾，外界相當關注。

據路透社5日報導，大陸海關總署1日公布獲准對大陸出口企業名單，加拿大李察遜國際公司（Richardson International Ltd）輸出油菜籽至中國大陸的出口註冊已被取消；至於取消的原因，目前不得而知。

▲孟晚舟遭逮，讓中加關係陷入緊張。（圖／路透社）

據加拿大統計局統計，中國大陸是加拿大油菜籽產品第二大出口市場，加拿大每年對中國大陸油菜產品出口約27.24億加元（約新台幣630.55億元），佔加拿大全部出口的26.55%。加拿大油菜產業每年為加拿大經濟創造267億加元的產值，25萬就業崗位和112億加元的工資。

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