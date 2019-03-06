郭台銘排第257！全球首富「千億美元」碾壓　富比士富豪榜公布了

▲富比士公佈2019全球富豪榜。（圖／翻攝富比士網站）



國際中心／綜合報導

美國《富比士》雜誌（Forbes）5日公佈2019年億萬富豪榜，全球共有2153位人士身家達到10億美元（308億元新台幣），數字低於2018年的2208位。其中，亞馬遜集團創辦人貝佐斯以1310億美元（約4兆413.5億元新台幣）穩坐全球首富。鴻海集團董事長郭台銘則以63億美元（約1943.7億元新台幣）蟬聯台灣首富，全球排行第257位。

根據富比士調查，2019年富豪身家總值達到8.7兆美元，低於2018年的9.1兆美元，是自2016年以來首次富豪人數與財富總額均縮水，也是過去10年來第2次下滑。另外，身家同比下降的富豪人數多達994人，創下歷史新紀錄。

▼亞馬遜創辦人貝佐斯。（圖／達志影像／美聯社）



貝佐斯的財產淨值相較去年增加了190億美元，持續穩坐全球首富寶座，也是唯一一位「千億美元級」富豪，其後分別是排名第2的微軟創辦人比爾蓋茲（965億美元），以及排名第3的「股神」巴菲特（825億美元）。

隨著亞馬遜股價攀身，貝佐斯身價水漲船高，與第2名的差距逐漸拉大，達到2001年以來的最大差距，但比爾蓋茲仍是擁有最多次「全球首富」頭銜的人，自2001年以來次數多達12次。

▼比爾蓋茲出席世界經濟論壇2019年會。（圖／路透）



路易•威登集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）的財富則增加了40億美元，達到760億美元排名第4，同樣穩坐歐洲首富寶座。至於排名第5的墨西哥首富史林（Carlos Slim Helú），雖然財產降低了30億美元，但名次卻提昇了2位。Facebook創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）財富則減少了87億美元，排名下降3位，降至第8名。

台灣首富郭台銘去年的身家為85億美元，全球排行第181，今年則縮水至63億美元，排名第257名。旺旺中時集團董事長蔡衍明則以60億美元的身家排名全台第2，全球第272名。全台灣今年共有40人擠進榜內。

▼郭台銘蟬聯台灣首富。（圖／記者張一中攝）



亞洲首富則是印度信實工業總裁安巴尼（Mukesh Ambani），以500億美元的財富排名第13；中國首富則是騰訊集團總裁馬化騰，以388億美元身家排名全球第20。

值得一題的是，年僅21歲的美國名模珍娜（Kylie Jenner）今年首次上榜，是全球最年輕的億萬富豪，同時也是有史以來最年輕的白手起家富豪。詹娜擁有化妝品公司Kylie Cosmetics 100%的股權，該公司營收估計達到3.6億美元以上。

▼凱莉·珍娜。（圖／路透）

