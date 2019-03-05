老鳥太懶總叫菜鳥「擦屁股」　狂砸「自產黃金」報復讓他滿身臭

▲劉男聲稱因為當時不想動手打楊男讓他受傷，但又實在氣不過，所以才拿大便丟他，更希望以方式，達到貶損楊男人格的目的。（圖／資料照／記者王致凱攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名劉姓男子因不滿職場同事倚老賣老，竟在上完大號後將大便徒手撈起，衝出廁所砸向楊男，楊男臉、身甚至眼睛都沾滿新鮮黃金，新竹地檢署依強暴方式公然侮辱罪嫌，將劉男提起公訴。

檢警調查，36歲的劉男過去曾有毒品前科，他與楊男同在一家五金公司上班。劉男認為楊男因為自己是老鳥，每次使用完劉男的機台後，都不清理廢料，劉男每每善後都一肚子氣，覺得對方倚老賣老，即使與楊男溝通多次，但楊男仍依然故我。

2018年10月17日下午，二人又同樣的事發生爭執，當時劉男向楊男道歉，並約定雙方都不再追究此事，但劉男卻在隔天上班時發現，楊男竟跟老闆娘女兒談此事，劉男心中充滿憤怒，因此決定報復。

劉男去蹲廁所時，越想越氣，竟然在大號後以徒手將大便抓起，走出廁所一看見楊男，就順手將大便往楊男的臉部及身上丟擲，楊男臉部、身體均沾到「新鮮黃金」，現場屎味四溢，令人不禁作嘔，楊男因來不及反應，連眼睛都沾到大便，還因此前往台大醫院新竹分院洗眼睛。

檢警問劉男為何會想到要用這種噁心的方式報復？劉男聲稱因為當時不想動手打楊男讓他受傷，但又實在氣不過，所以才拿大便丟他，更希望以方式，達到貶損楊男人格的目的。檢方依以強暴方式公然侮辱罪嫌，將劉男提起公訴。