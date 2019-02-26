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放話「閨蜜做S」　5女押上山凌虐強逼穿女僕裝拍照　

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▲電擊毆打搧巴掌！不滿遭指做S　再遭閨蜜逼穿女僕裝拍照。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳女因不滿遭友人官女對外放話「在外面做S」夥同另外4名女子，以看夜景為由載往山區，一夥人以電擊棒電擊、強剪頭髮，甚至逼換女僕裝拍照，凌虐官女。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導
新竹縣一名23歲陳姓女子，因不滿遭友人官女對外放話「在外面做S」2018年6月間夥同另外4名女子，以看夜景為由載往山區，一夥人以電擊棒電擊、強剪頭髮，甚至逼換女僕裝拍照，凌虐官女，所幸附近民眾報警，警方趕往解救。新竹地檢署依刑法剝奪行動自由罪嫌將5女全部提起公訴。

官女指控，2018年6月8日晚間，友人22歲楊姓女子打電話以約喝咖啡逛夜市的名義約她出門，楊女還特意開車載官女，只是抵達時，官女才發現上當，楊女將官女載到山區一家店門口，當時有另外4人陳姓、盧姓、游姓和余姓女子已先到場。

官女向警方表示，抵達店門之後，楊女搖下車窗，外面女生卻將她的手機搶走，不讓她求救，接著就有人打開車門，拿出電擊棒威逼她下車，官女只能配合下車，下車後果然就被一旁路燈下方遭一陣拳打腳踢。

▲▼少女遭罷凌提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲官女提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝爆廢公社）

官女說，其中23歲陳姓女子質問她「你有沒有說我在外面做S」她表示「沒有」，但對方不信，還賞了她巴掌，盧女也質疑她「為什麼在外面說我是米蟲，不工作只用男友的錢？」她仍否認，卻再遭一陣拳腳相向。官女說，對方還拿剪刀將她的長髮剪掉，除了不斷毆打她還拿用電擊棒凌虐她，最後還變態的逼她換上女僕裝供一群人拍下照片。

幸好當時附近有民眾發現打架，上前關心並報警，逞兇女生才罷手逃離現場。轄區警方到場趕緊把受傷官女送醫治療，官女臉部遭電擊棒傷害、頭皮挫傷、背部、雙上肢和雙小腿都有挫傷。

▲▼少女遭罷凌提30萬和解金，卻被對方說是小事情嫌太貴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲官女上網將事情的經過po文。（圖／翻攝報廢公社）

楊女否認全部犯行，辯稱當天只是想要幫大家談和，才開車載官女到現場，沒有預料到會發生這樣的事，然而其他4女都坦承不諱。檢方認定5女均犯刑法剝奪行動自由罪嫌，全案提起公訴。

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關鍵字：公訴,行動自由,湖口,女僕裝,電擊棒,做S

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