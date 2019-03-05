新竹三民國小復興樓重建動土 打造「共融式新校園」

▲新竹市長林智堅參加三民國小復興樓拆除重建工程動土典禮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動「新校園運動」，投入超過34億元經費，改善學童學習環境，5日上午於三民國小舉行復興樓拆除重建工程動土典禮，將投入1億5120萬元，打造「社區化」全新校舍，不僅融入綠建築理念，校舍教室也擺脫傳統單元隔間，改以錯落式分布，並設計教室外的學習互動空間，讓學習模式更多元，新竹市長林智堅表示，新校舍除了整體景觀設計提升，更加強與外部社區聯結性，社區民眾能共享，也為孩子打造更理想多元的知識遊樂地。

興建於1958年的三民國小復興樓，無地樑設計且耐震係數較低，影響學生在校就學的安全，自2017年8月停止使用。此外，三民國小因周遭社區林立，學區入學需求較多，校舍無法容納全數學區的學生，共投入1億5千萬元，新增教室26間、電腦教室、健康中心及檔案室，預計109年完工。

新竹市政府教育處指出，此次復興樓拆除重建，不僅是拆除安全性不足的校舍，透過重建增加學校教室數量，滿足學區內的入學需求，更提升孩子校園安全；設計也導入綠建築理念，增強熱空氣對流，並降低東北季風吹襲並帶來雨水對校園的影響，校舍教室擺脫傳統單元隔間設計，採以錯落式分布，教室外更有共享牆面，提供師生交流討論的戶外空間，讓學習環境更多元。

林智堅表示，上任後積極推動新校園運動，共投入超過34億元，新建華德福、關埔國小兩所新學校，並改建全市校園22棟老舊校舍，「三民國小復興樓就是一個好例子」，林智堅強調，復興樓校舍除加強與整體景觀，打造孩子未來成長發育的知識遊樂地，更提升與外部社區聯結，創造讓社區民眾走進休憩的空間，打造共融式校園。

「校舍重建工程最大挑戰是招標」林智堅表示，為了提供孩子最好最優質的學習環境，從設計師設計規畫開始，不僅要有設計美感，更在對校舍周遭的城市景觀與環境做思考，許多小細節上都不能大意，因此對廠商而言是一種挑戰，林智堅說，感謝林柏陽建築師用心設計，期待未來完工後，提供給孩子更好的學習環境。

「感謝市府補助三民國小拆除重建復興樓的經費，提供學生更安全的學習環境。」三民國小校長陳智龍說，除了安全性提高了，未來完工的復興樓更將作為連接校園的橋樑，在地面層留設多個穿越的廊道，增加學習區、夢花園與前溪樓、操場的連結，改善學童的通學路線，也可以提供社區居民更多的活動空間，讓三民國小成為社區的共享基地。

教育處長李芳齡指出，改善老舊及不安全的教育環境，是市府最重要的教育任務，市府教育處已全面盤點教育資源，針對有需求的學校，一一改善安全性低的建築結構，也特別關注偏遠學校的教學資源與學習環境，

「新竹市文教力評比高居非六都第一！」林智堅感謝各校校長、家長們的努力，他表示，新竹市每年編列的預算，教育預算比例超過30%，佔總預算最高，「每一個孩子都是新竹市的寶」，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。