竹市低收入戶學生助學金　3/10至3/31止受理申請

▲申請日期自108年3月10日起，至3月31日止。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府關懷弱勢家庭學生就學權益，特辦理「低收入戶學生助學金」，本案審查標準不以學業成績而採身份資格認定。凡持有本市區公所108年度核發最新低收入戶證明書，且年滿25歲（含）以下，並持續就讀於國內公私立大專院校、高中職校及本市公立國民中小學在學之低收入戶學生家庭，每學期核發5,000至20,000元不等之助學金。本次申請日期自108年3月10日起，至3月31日止，請民眾到區公所辦理，並把握時效於期限內完成申請。

新竹市政府教育處表示，為便利簡化申請文件的提供，本市已自105年度起可由申請人簽具同意書，同意委託申請單位（區公所）業務窗口代為調查，有需求的民眾請多加利用。

教育處提醒民眾申請助學金時，應備齊以下文件：（1）公所核發之最新低收入戶證明書、（2）國中小學生證正反面影本或在學證明，高中以上學生請檢附有蓋註冊章之學生證或註冊證明書、（3）有效之受款人郵局存簿封面影本。為加速申請程序，民眾可先至新竹市教育網（http://www.hc.edu.tw）活動連結—助學金申請處下載申請表填寫並核章。

民眾若有任何申請低收入戶學生助學金之相關問題，歡迎來電洽詢本府教育處、本市三區區公所民政課，聯繫方式如下：東區區公所電話：03-5218231分機202、北區區公所電話：03-5152525分機212、香山區區公所電話：03-5307105分機247、本市教育處特殊與學前教育科電話：03-5253514。