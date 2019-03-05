前女友和新男友摟摟抱抱　醋男開車衝撞喊「拿刀砍死他」

▲新北市一對情侶分手，男子不爽前女友和新男友摟摟抱抱，開車衝撞2人。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／台北報導

新北市一名連姓男子不滿楊姓前女友與李姓男子交往，且撞見李男騎機車送楊女回家，2人道別時卿卿我我，連男醋勁大發竟開車直衝撞楊、李，所幸2人傷勢無大礙，高院更一審認定連男有殺人意圖，依殺人遂罪判6年2月，仍可上訴。

判決指出，2015年12月連男（24歲）剛得知前女友楊女交往李姓男友，決定教訓2人，還找來高姓友人（25歲）協助，打算拉2人上車到新北市新店山上談判。

同月21日連男為避免楊女認出，先在樹林後火車站附近租小客車、購買扳手，晚間11時到楊女新北市中和區住家外等候，等到22日凌晨，才見李男騎機車送楊女回家，眼看2人摟摟抱抱、離情依依，連男突然暴怒開車衝撞楊女、李男，所幸路旁有一整排機車緩衝，李男僅雙手、前胸受傷，楊女全身多處擦傷。

連男怒氣未息，見李男緩慢爬起，指使副駕駛座的高姓友人拉李男上車，並命令高男毆打李男，更高喊著「拿刀砍死他」，而後看見楊女往屋內跑，楊母聽見女兒叫聲趕來，連、高2男才駕車駛離，楊女、李男立即報警逮到連、高2人。

新北地院審理期間，連男辯稱當時只是想教訓楊、李2人，開車迴轉不慎才撞到他們，但法院調閱監視畫面發現，連男開車無任何煞車動作直往楊、李衝撞，李男也指出，連男衝撞後還持續踩油門；最後全案上訴後，高院更一審維持一審判決，依殺人未遂罪判連男6年2月徒刑，另外，連男涉強制罪，判6月徒刑，可易科罰金18萬元已定讞；高男涉傷害罪，判拘役40天，可易科罰金4萬元。