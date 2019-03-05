素顏空姐現身！英國維珍航空推「重大改革」　取消化妝裙裝規定

▲維珍航空宣布，未來女性空服員不需化妝也符合服儀規定。（圖／取自Virgin Atlantic）



國際中心／綜合報導

英國維珍航空（Virgin Atlantic）日前宣布，正式取消女空服人員值勤時必須化妝的規定，且公司除了原有的紅色窄裙制服外，也主動提供每一位女性空服員褲裝制服。維珍航空表示，這是一個重大的變革，這樣的方針不但能替員工帶來更舒適的勞動環境，更可讓員工在工作中表達個人特色。

根據BBC報導，易捷航空（EasyJet）與瑞安航空（Ryanair）等較新的航空公司在服儀要求上並沒有多數老牌航空來的嚴謹，但至今仍有許多歷史悠久的航空公司嚴格要求女性空服人員的服裝與儀容，即使英國航空公司（British Airways）2016年曾經取消了女性員工不得穿著褲裝執勤的規定，但仍然要求女性員工必須化妝，因此維珍航空的新政策也象徵替傳統航空帶來新氣象。

維珍航空於1984年推出第一套制服，當時的設計師阿貝拉（Arabella Pollen）設計出專屬於維珍航空形象的「維珍紅」（Virgin Red）。現在的維珍空服人員所穿著的制服則是2014年由薇薇安·威斯活（Vivienne Westwood）重新操刀設計。維珍航空表示，即便這次取消了女性空服人員化妝的規定，他們也歡迎機組人員按照員工手冊內的推薦口紅色與粉底來值勤。