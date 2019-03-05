來台單車遊錢包掉計程車　大溪警熱心找回港男失物

▲港男（左）來台單車遊，錢包掉計程車大溪警尋回。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「來台旅遊，內有2萬多現金的錢包，竟掉落計程車內？」香港籍33歲的簡姓遊客，5日一早到大溪警分局內柵派出所尋求協助，表示來台進行9天單車遊，第一天錢包就掉落計程車內，現身無分文，遊興盡失，請求警方協助。員警經了解過程循線於龜山區找到載簡男的運將，不到半天，順利找回失物，讓簡男連連稱謝並道「幸運！」

大溪警分局指出，5日上午6時30分一名來自香港的33歲的簡姓遊客，至該局內柵派出所尋求協助，表示錢包不見了，請警方幫忙。經警方瞭解後，簡姓遊客4日到達台灣，租用一部腳踏車預計用9天時間騎腳踏車環台旅遊，當天傍晚即騎抵大溪區，住宿一家民宿，晚上前往市區用完餐後，搭乘計程車回到民宿，下車後發現身上的錢包(內有港幣、新台幣合計總值約兩萬餘元)不見！

▲港男來台單車遊，錢包掉計程車大溪警尋回。（圖／大溪警分局提供）

由於人生地不熟，又沒記住計程車車號，一時不知該如何？經民宿老闆娘知道後，向簡民表示可以警方尋求協助，因此簡男一早就騎腳踏車到內柵派出所求協助。值班警員蔡佳明、黃舒璟兩員瞭解簡姓遊客皮包遺失的過程後，立即調閱監視器畫面尋找，找到簡姓旅客所搭乘的計程車。

透過龜山警分局龜山派出所的協助，順利的找到運將並在車內的角落發現錢包。為了不影響簡姓旅客繼續環島的行程，內柵派出所所長陳義協遂請警員蔡佳明載簡姓旅客前往龜山派出所領取遺失的錢包。