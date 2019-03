▲布魯夫頓(Ceon Broughton)。(圖/翻攝自推特/@dorsetpolice)

英國知名演員約翰.米契(John Michie)24歲的女兒盧艾拉.弗萊徹米契(Louella Fletcher-Michie)2017年9月與饒舌歌手男友布魯夫頓(Ceon Broughton)參加Bestival音樂祭時嗑藥,藥效發作後抓狂、抽搐慘死。布魯夫頓當下卻只顧著錄影拍照,見死不救。該案2月28日開庭審理,30歲的布魯夫頓被依過失殺人罪和提供A級毒品罪,判處8年半徒刑。

2017年9月11日,布魯夫頓在音樂祭中提供了2CP藥物,盧艾拉大量服下後失去意識,死前不斷掙扎。音樂祭位處森林中,也設有醫療站,但警衛卻在距離醫療站外400公尺的荒野發現盧艾拉的遺體。

驗屍報告指出,盧艾拉因服用的高劑量的2CP致死,但如果布魯夫頓當時立即協助,她或許能免於一死。盧艾拉原本是一位瑜珈老師,如今再也不能跟家人朋友一起運動、玩耍、練瑜珈。

此案2月28日開庭,約翰.米契看到布魯夫頓進場時不斷喊道,「你這個惡魔!」他表示,女兒原本可以開心地慶祝25歲生日,如今卻等不到這一天,「我每天早上醒來,面對的是沒有盧艾拉日復一日的生活。」妻子卡羅.弗萊徹米契(Carol Fletcher)則說,自己不認為布魯夫頓是惡魔,但他「是愚蠢、極度自私的,也說了謊。」

