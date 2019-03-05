第一次選科系就上手！　交大親授「夢幻志願」攻略

▲交大教授親自導覽特色實驗室，並且安排國內知名升學輔導專家指導精準選填夢幻志願。（圖／交大提供，下同）記者陳凱力／新竹報導

如何讓學生在選填志願上更能發揮成績優勢，選你所愛，愛你所選，關鍵就在讓學生能更了解自己將選擇的校系，一次選對校系！國立交通大學在新竹縣政府及新竹市政府的指導之下，首度推出「2019年國立交通大學志願探索與STEM相關科系招生說明會」；活動中將首度由交大教授親自導覽特色實驗室，並且安排國內知名升學輔導專家指導精準選填夢幻志願，系所直播擺攤集點等豐富活動，讓即將進入大學展開精采人生的同學都能做出最好的選擇。

此次交大共同參與說明會的多個系所，將由現今教育領域蔚為風潮的主流概念STEM教學（意即Science科學、Technology科技、Engineering工程、Math數學）為核心，打破過去你教我學的單向教育，呈現跨領域、主題式的師生互動式學習。各系所教授與學長姐透過實驗室導覽、科系擺攤，讓學生有機會更深入了解各學系的專長領域、研究項目以及發展目標，現場有學長姊由專業角度為您分析各系所的差異，並進一步帶領同學了解未來所將進入的各種專業領域研究內容。

針對2019年首屆學測五選四選考新制的變革，交通大學特別安排了公益性質的「志願選填說明會」，結合大考中心的資料，協助考生跟家長分析2019學測個人申填志願的重點。並免費提供經濟部工業局輔導的填志願系統，協助考生(1)分析學測成績落點趨勢；(2)如何運用大數據精準分析各科系的過關級分，快速找出上榜機率最高的夢幻科系。(3)針對五選四新制度找出考生最優勢的考科組合。(4)提醒二階口面試的撞期情況。

活動時間: 2019年3月9日(六) 10:00-17:00

活動現場的講座、落點分析服務專區與各科系攤位內，均有提供志願選填的相關服務。

(1)科系擺攤：基礎科學教學研究大樓1樓教室

(2)大學志願選填說明會及系所特色介紹：基礎科學教學研究大樓B1次軒廳

敬邀媒體朋友蒞臨活動現場採訪，建議採訪時間10：00開幕典禮

(3)參與系所:

國立交通大學:理學院科學學士學位學程、電子物理學系、應用數學系、應用化學系、資訊工程學系、生物科技學系、材料與工程學系所、光電工程學系、奈米科學及工程學士學位學程，國立陽明大學藥學系。

【註】本活動交大將特別補助弱勢考生參與活動交通補助，詳細簡章請參考網站完整說明。